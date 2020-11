Οικονομία

Πόλος έλξης για τηλεργασία η Ελλάδα

Ξένοι τηλεργαζόμενοι επιλέγουν την Ελλάδα για να συνεχίσουν την εργασία τους. Η αγγελία και οι ξένοι που ήρθαν στη χώρα μας για να δουλέψουν στις δικές τους.

«Δούλεψε από την Ελλάδα», γράφει με μεγάλα γράμματα η ηλεκτρονική αγγελία μεσιτικού γραφείου, καλώντας ανθρώπους από το εξωτερικό που εργάζονται την περίοδο της πανδημίας εξ' αποστάσεως, να το κάνουν από μια όμορφη, παραθαλάσσια περιοχή, του δήμου Παγγαίου Καβάλας, με καλό φαγητό, ιατρικές μονάδες σε κοντινή απόσταση και ...γρήγορο ίντερνετ.

Η Βάνια Παβλόβα ζει τα τελευταία δέκα χρόνια στο Λονδίνο και πιστεύει ότι είναι κάτι που την αφορά. Η ίδια και ο σύζυγός της έχουν μπει σε καθεστώς online εργασίας από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία. Έτσι, σήμερα, τους βλέπουμε να διοικούν τις δύο εταιρείες τους -παραγωγής καλλυντικών και εμπορίου βιταμινών από τη Σουηδία- από το μπαλκόνι τους στην Παραλία Οφρυνίου.

«Ο βασικός λόγος που μετακομίσαμε προσωρινά στην Ελλάδα, είναι η ποιότητα ζωής. Στο Λονδίνο έχει διαρκώς άσχημο καιρό με συνεχόμενες βροχές, ενώ εδώ μπορούμε να κάνουμε βόλτες στην παραλία, να αναπνέουμε καθαρό αέρα και ιώδιο και να κρατάμε τον οργανισμό και το σώμα μας σε καλή φυσική κατάσταση», δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Παβλόβα.

Προτίθεται να μείνει στην περιοχή τουλάχιστον επτά μήνες, ώσπου «να καθαρίσει το τοπίο με την Covid», όπως λέει χαρακτηριστικά. «Στην Ελλάδα είναι πολύ πιο οικονομικά τα ενοίκια, όπως και τα έξοδα διατροφής», επισημαίνει και εξηγεί ότι τα μέτρα ελάφρυνσης που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο στους πολίτες του, διευκόλυναν αυτήν την επιλογή. «Το κράτος δίνει τη δυνατότητα αυτήν την περίοδο να "παγώσουν" πάγια έξοδα όπως το ρεύμα και το νερό, ενώ καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό του ενοικίου».

Η καταγωγή της από τη γειτονική Βουλγαρία, της επιτρέπει να γνωρίζει καλά τη Βόρεια Ελλάδα, όπου πέρασε πολλές περιόδους διακοπών και σημειώνει ότι δεν αλλάζει με τίποτα το φαγητό της περιοχής.

Η Άννυ και ο Κράσι κάνουν καθημερινά τον περίπατό τους στον πεζόδρομο της Παραλίας Οφρυνίου, φορώντας φυσικά τις προστατευτικές τους μάσκες. Οι δυο τους, ζουν μόνιμα στην Γαλλία και εργάζονται λίγα χιλιόμετρα μακριά, στη Γενεύη της Ελβετίας. Μιλούν για τη δύσκολη περίοδο καραντίνας που πέρασαν στις δύο αυτές χώρες και αριθμούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, που τους έκαναν να βρίσκονται εδώ σήμερα.

«Το lockdown που ζήσαμε την περασμένη άνοιξη εκεί, μας περιόριζε σημαντικά. Μπορούσαμε να βγούμε μόνο μία φορά την ημέρα από το σπίτι μας, να κινηθούμε σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου μακριά από αυτό και να παραμείνουμε εκτός σπιτιού το ανώτερο για μία ώρα», λέει ο Κράσι. «Εδώ, στέλνοντας sms μπορούμε να περπατήσουμε με ασφάλεια στην παραλία, να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή στο φαρμακείο, αλλά ακόμη κι αν μείνουμε στο σπίτι, έχουμε τη βεράντα μας με θέα τη θάλασσα και συνήθως ήλιο», συμπληρώνει η Άννυ.

Η 47χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία και το ζευγάρι από τη Βόρεια Ευρώπη, δεν είναι οι μόνοι τους οποίους προσέλκυσε η αγγελία, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνιδιοκτήτρια της Remax Choise Κωνσταντίνα Δημητρόβα. Ήταν, ωστόσο, κάποιοι από τους τελευταίους, εξηγεί, διότι στο πλαίσιο αυστηροποίησης των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού, απαγορεύεται πλέον η είσοδος στη χώρα μας. «Η προσφορά μας είναι πολύ δελεαστική. Με ποσό από 250 έως 350 ευρώ το μήνα, μπορούν να απολαύσουν τη διαμονή σε παραθαλάσσιες πολυτελείς κατοικίες, με θέρμανση, σύνδεση στο διαδίκτυο κο εμάς στο πλευρό τους για την παροχή οποιουδήποτε είδους βοήθειας», αναφέρει η κ. Δημητρόβα, τονίζοντας ότι η διαφημιστική αυτή καμπάνια «τρέχει» σε όλο τον κόσμο και η ανταπόκριση ήταν υπεράνω προσδοκιών. Επισημαίνει, ωστόσο, πως υπάρχουν πολλοί επενδυτές, άνθρωποι που αγόρασαν σπίτια στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια, που ενώ συνήθως έρχονταν τους θερινούς μήνες, τώρα βρίσκονται εδώ και δηλώνουν αποφασισμένοι να περάσουν όλο τον χειμώνα στις εξοχικές τους κατοικίες.

Ένας από αυτούς είναι ο Νταν Νεάσκου από τη Ρουμανία, ο οποίος όχι μόνο περνά εδώ την περίοδο της καραντίνας, αλλά προώθησε τη δυνατότητα τηλε-εργασίας από την περιοχή, από την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας. Έχοντας αποκτήσει ακίνητο από τη συγκεκριμένη εταιρεία πριν από τέσσερα χρόνια, παρότρυνε έναν ομοεθνή του να αγοράσει σπίτι δίπλα στο δικό του. «Ο φίλος μου ήρθε τον περασμένο Μάρτιο με την οικογένειά του. Ο ίδιος και η σύζυγός του δούλευαν εξ' αποστάσεως, τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο τους ...online, έμειναν έως τον Μάιο και σήμερα, έξι μήνες μετά, δεν έχει σταματήσει να με ευχαριστεί γι' αυτήν την εμπειρία που έζησε, για το γεγονός ότι δέθηκε περισσότερο με την οικογένειά του και για τις ξέγνοιαστες στιγμές που πέρασε σε μία όμορφη περιοχή, την ώρα που όλος ο υπόλοιπος κόσμος βίωνε τον τρόμο και τον πανικό», λέει ο κ. Νεάσκου.

Αντίστοιχα και ο Ρόμαν Τζελίνοφ από τη Βουλγαρία, λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι αυτή ήταν η ευκαιρία που έψαχνε για να μείνει λίγο παραπάνω στην αγαπημένη του περιοχή, στην οποία έχει εδώ και πέντε χρόνια δικό του σπίτι. Ιδιοκτήτης εταιρείας με γυαλιά βιτρό στη Σόφια, ετοιμάζει τα σχέδια από την παραθαλάσσια κατοικία του και τα στέλνει ηλεκτρονικά για να τα εκτελέσουν οι υπάλληλοι. Παρέα με τον σκύλο του, απολαμβάνει τη βόλτα και το καλό φαγητό, ενώ παράλληλα αισθάνεται ασφαλής. «Στη Σόφια τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα, διότι ο μισός πληθυσμός έχει προσβληθεί από την Covid-19. Εδώ η κατάσταση εμπνέει περισσότερη σιγουριά και ασφάλεια, την ώρα που το κλίμα είναι εξαιρετικό», λέει, επισημαίνοντας ότι πριν από λίγο μίλησε με την πατρίδα του, όπου τον ενημέρωσαν ότι η θερμοκρασία είναι 10 βαθμούς χαμηλότερη.