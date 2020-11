Κοινωνία

Μετεγγραφές φοιτητών: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων

Παράταση δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών στα ΑΕΙ, έως την ερχόμενη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 14:00.

Υπενθυμίζεται, ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για την είσοδό τους το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.