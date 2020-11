Παράξενα

Βινς Ρεφέτ: σκοτώθηκε ο άνδρας που είχε πηδήξει από τον Burj Khalifa

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στον χώρο των ακραίων σπορ από τον θάνατο του Ρεφέτ. Πώς και πού έχασε τη ζωή του. Ποια τα κατορθώματά του.

Συγκλονισμένος από την είδηση για τον θάνατο του Βινς Ρεφέτ, είναι ο κόσμος των ακραίων και υπαίθριων σπορ. Ο Ρεφέτ, που ήταν μέλος του θρυλικού δίδυμου Soul Flyers, μαζί με τον Φρεντ Φιζέν, έχασε την ζωή του σε ηλικία 36 ετών, κατά την διάρκεια της προπόνησης.

Ανάμεσα στα εντυπωσιακά κατορθώματα του, ο Ρεφέτ είχε πηδήξει από τον υψηλότερο πύργο στον κόσμο (σ.σ. το περίφημο Burj Khalifa ύψους 828 μέτρων) και είχε πετάξει πάνω από το Mont-Blanc.

Ο Ρεφέτ σκοτώθηκε ενώ έκανε προπόνηση με το «Jetman» (σ.σ. μια μηχανοκίνητη συσκευή που μπορεί να πετάξει με ταχύτητα έως και 400 χλμ/ω) στο Ντουμπάι. Και σύσσωμος ο πλανήτης των ακραίων και υπαίθριων σπορ, του αποτίει φόρο τιμής.

Ο εκπρόσωπος του Jetman Dubai, Αμπντάλα μπεν Χαμπτούρ, έκανε λόγο για «έναν ταλαντούχο αθλητή και ένα πολύ αγαπημένο και σεβαστό μέλος της ομάδας μας», ενώ άλλο εκπρόσωποι του χώρου, τον χαρακτήρισαν «μύθο», «πηγή έμπνευσης» και «σύγχρονο υπερήρωα».

Με αφορμή τον θάνατο του Ρεφέτ, η χορηγός εταιρεία του, Red Bull, έδωσε στην δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση: «Στην μνήμη όλων μας, θα υπάρχει πάντα το συναρπαστικό θέαμα του Βινς, να κινείται, ψηλά στον ουρανό, με τον φίλο του Φρεντ Φιζέν, το άλλο μισό του δίδυμου Soul Flyers. Τα κατορθώματά τους θα παραμείνουν αξέχαστα. Για τους φίλους του Βινς, οι ισχυρότερες αναμνήσεις προέρχονται από την ζωή στο έδαφος. Οπως το έντονο πάθος και το καλό χιούμορ του. Εφθασε και ξεπέρασε, τα όρια του τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον ουρανό, αλλά το έκανε με επαγγελματισμό και μεγάλη προσοχή. Τα βαθύτερα συλλυπητήρια μας, στην σύζυγο του, Ανιές, στην οικογένειά του, στον Φρεντ Φιζέν και στους πολλούς ανθρώπους που το χαμόγελο του Βινς τους έκανε να ταξιδεύουν».