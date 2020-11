Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: έρχεται στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και αυτήν τη φορά παίρνει τους δρόμους με διάθεση να μας κάνει να ξαναγνωρίσουμε… γαστρονομικά τις γειτονιές που ζούμε.

Τι σκέφτεσαι άραγε στο άκουσμα της λέξης «γειτονιά»; Ίσως σου έρχονται στο μυαλό άνθρωποι, παρέες, συνήθειες. Ίσως ο νους πάει σε πλατείες, στενάκια, δρόμους, πλακόστρωτα, πεζοδρόμια. Ίσως πάλι να σκέφτεσαι στέκια, μαγαζιά, ταβέρνες, εστιατόρια, φαγητά, γεύσεις, κουλτούρες, χρώματα και αρώματα. Η αλήθεια είναι πως οι γειτονιές αποτελούνται από όλα τα παραπάνω. Είναι οι ψηφίδες που συνθέτουν το αλλόκοτο και γοητευτικό μωσαϊκό μιας πόλης.

Αυτό ακριβώς θέλει να εξερευνήσει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στη νέα του εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο». Ο Δημήτρης επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και αυτήν τη φορά παίρνει τους δρόμους με διάθεση να μας κάνει να ξαναγνωρίσουμε… γαστρονομικά τις γειτονιές που ζούμε. Οι θεατές-συνοδοιπόροι του σε αυτόν το γαστρονομικό περίπατο, θα περιηγηθούν μαζί του σε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η κάθε γειτονιά, από βραβευμένα εστιατόρια μέχρι καλτ καντίνες. Θα μιλήσει με εκείνους που κρατάνε ζωντανές τις παραδόσεις και με όσους δημιουργούν νέες.

Σε κάθε επεισόδιο της εκπομπής, ο chef Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτεται μια γειτονιά της Αθήνας. Εκεί, κάνει στάσεις σε στέκια με ιστορική αξία για την εξέλιξη της γαστρονομίας στην πόλη, αλλά και στη χώρα, μέρη με σαφή ή ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, που αποτελούν ορόσημα για την κάθε γειτονιά: παλιοί φούρνοι, εστιατόρια με Χρυσούς Σκούφους, μαγειρεία που προσφέρουν την ίδια γεύση από γενιά σε γενιά κ.ά. Συναντάει τους chef, τους μάγειρες, τους ιδιοκτήτες και μέσα από μια χαλαρή συζήτηση, μαθαίνει την ιστορία της επιχείρησης αλλά και τη δική τους προσωπική πορεία σε σχέση με το φαγητό και τη μαγειρική. Η προσέγγιση είναι σαφώς ανθρωποκεντρική, χωρίς ωστόσο να λείπει η συζήτηση γύρω από το μενού και την κουζίνα που «υπηρετεί» το κάθε μαγαζί ή chef.

Ο Δημήτρης θα ξεδιπλώνει σε κάθε επεισόδιο μια καινούρια ιστορία. Στο επίκεντρο θα είναι πάντα οι γειτονιές, οι άνθρωποι και οι γεύσεις που θα συναντάει. Μέσα από τις «στάσεις» του, θα πάρει ιδέες και θα εμπνευστεί για να φτιάξει τα δικά του πιάτα. Κάθε φορά θα φτιάχνει δύο δικές του συνταγές, έχοντας πάρει στοιχεία από τους ανθρώπους που συνάντησε, τις ιστορίες και τις συνταγές τους, προσθέτοντας παράλληλα τη δική του «πινελιά» και υπογραφή.

«ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

Από 28/11 και κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

Συντελεστές:

Producer : Στυλιανός Κοτιώνης

Executive producer: Μαριλένα Χαραλαμποπούλου

Σκηνοθεσία: Πάνος Γεωργίου

Project manager: Ελένη Μερκάτη

Αρχισυνταξία: Μαργαρίτα Αργυροπούλου

Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Ανθρακόπουλος

Εκτέλεση παραγωγής: FOSS PRODUCTIONS A.E

#GeitoniesStoPiato