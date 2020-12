Οικονομία

Οι πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποχώρησαν, σε σχέση με την προηγούμενη ανάλογη έρευνα, η Σιγκαπούρη και η Οσάκα, σύμφωνα με το περιοδικό The Economist.

Το Παρίσι και η Ζυρίχη βρίσκονται πλέον μαζί με το Χονγκ Κονγκ στην πρώτη τριάδα των πιο ακριβών πόλεων στον κόσμο, έπειτα από την υποχώρηση από αυτήν της Σιγκαπούρης και της Οσάκα, σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το περιοδικό The Economist.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στον κατάλογο αυτόν έγινε από την Τεχεράνη, η οποία ανέβηκε 27 θέσεις εξαιτίας των επιπτώσεων των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με την έκθεση για το 2020 για το Κόστος Ζωής στον Κόσμο που δημοσιεύει το Economist.

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο δολάριο είναι ο κύριος παράγοντας της μεταβολής του κόστους ζωής σε πολλές πόλεις, υπογραμμίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.

"Η πανδημία της COVID-19 οδήγησε σε απώλεια της αξίας του αμερικανικού δολαρίου, ενώ τα νομίσματα της δυτικής Ευρώπης ή της βόρειας Ασίας ενισχύθηκαν, γεγονός το οποίο είχε συνέπειες στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών', σημείωσε η Ουπασάνα Ντατ, μια από τις υπεύθυνες της μελέτης.

"Το Παρίσι και η Ζυρίχη βρίσκονται πλέον μαζί με το Χονγκ Κονγκ στην κορυφή του καταλόγου λόγω της ανόδου του ευρώ και του ελβετικού φράγκου σε σχέση με το δολάριο", επισημαίνεται στην έκθεση, στην οποία διευκρινίζεται ότι οι τιμές στην Σιγκαπούρη σημείωσαν πτώση κυρίως λόγω μιας χαμηλότερης ζήτησης μετά την έξοδο των ξένων εργαζομένων στη χώρα.

Στην Οσάκα, "οι τιμές καταναλωτή έμειναν στάσιμες και η ιαπωνική κυβέρνηση επιδότησε δαπάνες, όπως αυτές των δημόσιων μέσων μεταφοράς", συνεχίζουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Στις ΗΠΑ, η Νέα Υόρκη έπεσε κατά μία θέση στον κατάλογο αυτόν και μοιράζεται πλέον την 7η θέση με τη Γενεύη, ενώ το Λος Άντζελες έπεσε στην 9η θέση, όπου βρίσκεται μαζί με την Κοπεγχάγη.

Παντού το κόστος ζωής μειώθηκε όσον αφορά τις τιμές των ενδυμάτων, καθώς οι άνθρωποι, εργαζόμενοι από το σπίτι λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της επιδημίας της COVID-19, ανέβαλαν για αργότερα την αγορά νέων ρούχων.

Στον αντίποδα, η ισχυρή άνοδος της τηλεργασίας έδωσε την αφορμή σε μια αύξηση των αγορών ηλεκτρονικών συσκευών, μια κατηγορία προϊόντων, η οποία είδε τις τιμές της να αυξάνονται περισσότερο από οποιασδήποτε άλλης, σύμφωνα με την έρευνα αυτή.