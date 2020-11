Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αισιόδοξοι οι λοιμωξιολόγοι - το σχέδιο για άρση του lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικά μηνύματα από τα πρώτα στοιχεία των μέτρων. Οι αριθμοί που κάνουν τους ειδικούς να αισιοδοξούν. Τα σχέδια της κυβέρνησης για άρση του lockdown. Ποια η εικόνα των ΜΕΘ στη χώρα.

Τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης της επιδημίας στην Ελλάδα βλέπουν οι ειδικοί, με το δρόμο, όμως να είναι μακρύς.

Η Ελλάδα κινήθηκε χθες αλλά και τις προηγούμενες δύο ημέρες κάτω από τα 2.500 κρούσματα, ενώ την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή ήταν πάνω από τα 3.000. Αριθμοί που κάνουν τους ειδικούς να αισιοδοξούν.

Γι αυτό και η κυβέρνηση άρχισε να σχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξει την αγορά. Το σχεδιασμό ανέλυσε σε συνέντευξη του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως εξήγησε ο κ. Πέτσας, σε πρώτη φάση θα ανοίξουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων και το λιανεμπόριο, όπου δεν καταγράφεται αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο και υπερμετάδοση. Στη συνέχεια, θα ανοίξουν καφετέριες και εστιατόρια.

Ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν θα ανοίξουν τα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης, καθώς εκεί συγκεντρώνονται όρθιοι και δημιουργείται συγχρωτισμός. Μέσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι να υπάρχει και συγκεκριμένο ωράριο για τα καταστήματα της εστίασης.

Την Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα οι επιστήμονες θα αξιολογήσουν την κατάσταση και θα αποφασίσουν για τις τελικές ημερομηνίες, όπου θα αρχίσει να γίνεται η σταδιακή άρση του lockdown. Το εάν θα ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου και όχι στις 30 Νοέμβριου δεν έχει γίνει ακόμα σαφές.

Την ίδια ώρα οι ειδικοί εκτιμούν πως οι αριθμοί θα αργήσουν να μειώνονται ως προς τις νοσηλείες και τους θανάτους. Σήμερα σε όλη τη χώρα τα κρεβάτια στις εντατικές έχουν φτάσει στα 1.203με κενά να είναι τα 253. Για κορονοϊό οι κλίνες είναι πλέον 624, ενώ τα κενά είναι 114 σε όλη τη χώρα.