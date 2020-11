Οικονομία

ΥΠΑ: απογοητευτικά τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο δεκάμηνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Οκτωβρίου, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Μείωση, για όγδοο συνεχόμενο μήνα, καταγράφεται στην επιβατική κίνηση του Οκτωβρίου σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Οι περιορισμοί στις πτήσεις, που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον αεροπορικό κλάδο παγκοσμίως, γεγονός που επηρεάζει και την Ελλάδα.

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων, για τον Οκτώβριο του 2020 προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 2.278.650 επιβάτες, μείωση (-) 59,7% σε σχέση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 5.650.541 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 24.928 καταγράφοντας πτώση (-) 45,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, οπότε είχαν πραγματοποιηθεί 45.552 πτήσεις.

Όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 733.177 παρουσιάζοντας μείωση (-) 60,9% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 1.873.245 επιβάτες.

Για το δεκάμηνο του 2020, σύμφωνα με την ΥΠΑ, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 18,9 εκατομμύρια παρουσιάζοντας πτώση (-) 68% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, οπότε είχαν διακινηθεί 59 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 220.602, από τις οποίες 106.346 ήταν εσωτερικού και 114.256 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση (-) 45% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, οπότε είχαν πραγματοποιηθεί 401.317 πτήσεις.