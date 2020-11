Παράξενα

Κορονοϊός: Βιντεοκλήσεις στον Άι Βασίλη, e-κάλαντα και online μαθήματα ξωτικών!

Ιδέες που γεννήθηκαν από τις νέες συνθήκες που επιβάλλουν τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Ζωντανές συνδέσεις με τον ...Βόρειο Πόλο, κάλαντα μέσω zoom, μαθήματα online για ξωτικά αλλά και μέιλ στον Άι Βασίλη είναι μερικές από τις φετινές, διαφορετικές σε σχέση με άλλες χρονιές, γιορτινές προτάσεις για μικρά -και μεγαλύτερα- παιδιά.

Πρόκειται για ιδέες που γεννήθηκαν από τις νέες συνθήκες που επιβάλλουν τα μέτρα για τον κορονοϊό και οδήγησαν αρκετές επιχειρήσεις να αναζητήσουν πρωτότυπες μεθόδους εορτασμού, με τα Χριστούγεννα να βρίσκονται πλέον προ των πυλών.

Βιντεοκλήσεις και ηλεκτρονικά κάλαντα

Ο χαρακτηριστικός ήχος της βιντεοκλήσης ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη στο σπίτι του Άι Βασίλη στο Βόρειο Πόλο και όλα τα ξωτικά κάνουν ένα διάλειμμα από το πακετάρισμα των δώρων. Ο αγαπημένος των παιδιών, απαντά με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του και η συνομιλία με τον οκτάχρονο που πήρε θέση στο άλλο μισό της οθόνης, ξεκινά. Ο μικρός μαθητής από την Έδεσσα, με γουρλωμένα μάτια από χαρά που ...μιλάει με τον Αι Βασίλη, ζητά το δώρο του.

Οι υπεύθυνοι μιας επιχείρησης από τη Θεσσαλονίκη, σκέφτηκαν τη βιντεοκλήση με τον δημοφιλή άγιο ως λύση, ώστε τα παιδιά να του κάνουν γνωστές τις επιθυμίες τους σε ζωντανή σύνδεση, αλλά και να του πουν «ανέπαφα» τα κάλαντα!

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Νίκος Καρατζάς, ένας από τους συνεργάτες της επιχείρησης, εξηγεί πως έγιναν ήδη οι πρώτες δοκιμαστικές διαδικτυακές συναντήσεις του Άι Βασίλη με τους μικρούς του φίλους και η διαδικασία είναι απλή. «Τα παιδιά τηλεφωνούν στο προσωπικό κινητό του Άι Βασίλη, που από σήμερα και για όλο τον Δεκέμβρη θα είναι μπροστά στην οθόνη και θα περιμένει τις επιθυμίες τους, μέχρι την ημέρα που να ανέβει στο έλκηθρο για να ξεκινήσει τη διαδρομή της διανομής των δώρων», εξηγεί.

Στην επικοινωνία με τα παιδιά, ο Αι Βασίλης δεν παραλείπει να τους δώσει και συμβουλές και μάλιστα επισημαίνει πως και ο ίδιος, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες καθώς είναι διακοσίων ετών και έχει και μερικά παραπανίσια κιλά, δεν βγάζει την κατακόκκινη προστατευτική του μάσκα, παρά μόνο όταν είναι μόνος μπροστά στον υπολογιστή.

Διαδικτυακά κάλαντα και online μαθήματα ξωτικών

Μπορεί να μη βγουν φέτος τα παιδιά στις γειτονιές με τα τρίγωνα και τα μουσικά τους όργανα, αλλά θα μπορούν να τα ψάλλουν ...διαδικτυακά.

«Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ομαδική κλήση μέσω της πλατφόρμας zoom, να συναντηθούν στον υπολογιστή με φίλους και ξαδέρφια -ο καθένας από το δικό του σπίτι- κι έτσι θα μείνουν ασφαλείς στο παρεάκι για τα κάλαντα και θα έχουμε και πολλές παιδικές φατσούλες να τραγουδούν σε μια οθόνη», σημειώνει η Αλεξάνδρα Ράντου, υπεύθυνη της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, μια σχολή τσίρκο από τη Θεσσαλονίκη παραδίδει γιορτινά μαθήματα, με πρώτη ενότητα «Γίνε ξωτικό», δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να μεταμορφωθούν μέσα στο σπίτι. «Αποφασίσαμε τώρα που είμαστε κλειστά να κάνουμε πιο δημιουργική την παραμονή των παιδιών στο σπίτι. θα μπορούν να συνδεθούν δυο απογεύματα την εβδομάδα αλλά και κάποια πρωινά και να μάθουν, μέσω της οθόνης, πώς να γίνουν ξωτικά, με ό,τι έχουμε στο σπίτι, με ζωγραφική προσώπου και άλλα. Θα μάθουμε και παιχνίδια και θα μπορεί όποιος παρακολουθήσει τα μαθήματά να παρουσιάσει, ανήμερα Χριστουγέννων, το δικό του οικογενειακό σόου ως ξωτικό», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μαριάνθη Μότα, υπεύθυνη της σχολής.

Ένα μέιλ για τον Άι Βασίλη

Φανταχτερές διαδικτυακές κάρτες με την υπογραφή του Άι Βασίλη σαρώνουν στο διαδίκτυο. Ονομαστικές και με την ένδειξη «το καλύτερο παιδί» θα είναι οι κάρτες που θα παραλάβουν ηλεκτρονικά όσοι θα απευθυνθούν στις εταιρείες που έχουν αναλάβει την ηλεκτρονική αποστολή. Ποιος δεν θέλει άλλωστε την επιβεβαίωση του Άι Βασίλη πως θα πάρει το δώρο του!

Παρά τον φόρτο στις τηλεφωνικές γραμμές, στα μέιλ και στις κλήσεις ο Άι Βασίλης υπόσχεται πως δεν θα πάει καμία επικοινωνία χαμένη καθώς το επιτελείο των ξωτικών θα φροντίσει να ακούσουν όλοι το βροντερό χαρακτηριστικό του γέλιο «χοχοχο».