Δίκτυο για τη “Μεσογειακή Διατροφή” με συντονίστρια την Ελλάδα

Σε ποιούς τομείς αναμένεται να επικεντρωθεί η ετήσια προεδρία της χώρας μας.

Την προεδρία και τον συντονισμό των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του δικτύου για τη "Μεσογειακή Διατροφή" κατά το έτος 2021 ανέλαβε η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Μανιατακείου Ιδρύματος, η προεδρία θα επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας του δικτύου, καθώς και στη σύνδεση του διατροφικού μοντέλου με την εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία του Δήμου Πύλου-Νέστορος και του Μανιατακείου Ιδρύματος διοργανώθηκε Διακυβερνητική Τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 από το Μαρόκο, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της θητείας της συγκεκριμένης χώρας ως συντονίστριας των κοινών δράσεων του Δικτύου των χωρών και των Εμβληματικών τους Κοινοτήτων που υποστήριξαν την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Κατά τη διάρκεια της Τηλεδιάσκεψης οι διοργανωτές παρουσίασαν το έργο που έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους. Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των υπουργείων των 7 χωρών καθώς και οι εκπρόσωποι των Εμβληματικών Κοινοτήτων (Ελλάδα-Κορώνη, Ισπανία-Soria, Ιταλία–Cilento, Κροατία–Hvar & Brac, Κύπρος-Αγρός, Μαρόκο–Chefchaouen και Πορτογαλία-Tavira-) παρουσίασαν τις δράσεις που έχουν αναπτύξει για τη διαφύλαξη και προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής καθώς και τις συνέργειές τους με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στο τέλος της τηλεδιάσκεψης η Ελλάδα διεκδίκησε και ανέλαβε την προεδρία της «οικογένειας» της Μεσογειακής Διατροφής για τον επόμενο χρόνο.