Πολιτική

Ελένη Ζαρούλια: ποινική δίωξη για τον διορισμό της στη Βουλή

Αντιμέτωπη με δύο κατηγορίες βρίσκεται η Ελένη Ζαρούλια για την απόπειρα της να διοριστεί μετακλητή υπάλληλος στη Βουλή...

Ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος της πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια για την υπόθεση του διορισμού της ως μετακλητής υπαλλήλου στη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και ασκήθηκε με βάση τον φάκελο που απέστειλε στην Εισαγγελία ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας ο οποίος είχε υπογράψει την ανάκληση του διορισμού της, στις 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον φάκελο της δικογραφίας, η κ. Ζαρούλια βεβαίωσε ψευδώς ότι δεν έχει κώλυμα για τον διορισμό της στη Βουλή , τον οποίο ζήτησε ο σύζυγος της Νίκος Μιχαλολιάκος ως αρχηγός της πρώην κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Ο διορισμός έγινε, καθώς η πρώην βουλευτής δεν δήλωσε ότι είναι υπόδικη με τελεσίδικο βούλευμα για κακουργηματική πράξη. Όταν η υπόθεση έγινε γνωστή, ο κ. Τασούλας ανακάλεσε τον διορισμό της και απέστειλε τα στοιχεία στον Εισαγγελέα.

«Η Ελένη Ζαρούλια προκάλεσε ψευδώς και δολίως τον διορισμό της για ίδιον όφελος» ανέφερε στο σκεπτικό του ο πρόεδρος της Βουλής στο οποίο επισημαίνονταν επίσης ότι η πρώην βουλευτής «δήλωσε ψευδώς στην υπεύθυνη δήλωσή της ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό της κώλυμα διορισμού». Στην απόφαση ο κ. Τασούλας επικαλέστηκε, εκτός από την ψευδή δήλωση, και τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου που προβλέπει ανάκληση για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η κ. Ζαρούλια καταδικάστηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σε κάθειρξη 6 ετών με ανασταλτική δύναμη στην έφεση.