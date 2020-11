Κοινωνία

Ξεκινούν τα έργα για τον “νέο Κορυδαλλό” στον Ασπρόπυργο

Ξεκινούν τα έργα στον Ασπρόπυργο για την κατασκευή της νέας φυλακής που θα αντικαταστήσει τον Κορυδαλλό.

Η αρχή για την κατασκευή του Δικαστικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Αθηνών, το οποίο θα αντικαταστήσει τις φυλακές Κορυδαλλού, γίνεται αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.

Το πρώτο βήμα για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου Καταστήματος Κράτησης θα γίνει στις 10.30 το πρωί, με την κατεδάφιση κτιρίων στην παλαιά βάση του ΝΑΤΟ, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για το καινούργιο κτίριο.

Τα εγκαίνια των εργασιών θα γίνουν με μια εκδήλωση παρουσία του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου και της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η κατασκευή θα ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όπως είχε γράψει παλαιότερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Δικαστικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Αθηνών θα κατασκευαστεί με τη Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), σε οικόπεδο 180 στρεμμάτων, όπου θα δημιουργηθούν κελιά κρατουμένων, συνολικής χωρητικότητας 2.000 ατόμων σε 12 πτέρυγες.

Επίσης, θα διαθέτει προαύλια πτερύγων 1.000 τ.μ. με χώρους πρασίνου, υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση, ανοικτό χώρο συνάθροισης, πτέρυγα ευάλωτων ομάδων, ημιπτέρυγα ΑμεΑ, κλινικές (Γενικής Νοσηλείας - Ψυχιατρική Κλινική), εξωτερικά ιατρεία, χώρους θεραπευτικών προγραμμάτων (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ), σχολικό συγκρότημα και γυμναστήριο.

Πολύ σημαντική είναι η κατασκευή 7 δικαστικών αιθουσών ενώ θα λειτουργήσει και τμήμα Μεταγωγών.