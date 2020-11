Πολιτική

Πολυτεχνείο – ΝΔ: θα διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες όσων διοργάνωναν συγκεντρώσεις

Την διερεύνηση «πονικών ευθυνών» των διοργανωτών των συγκεντρώσεων για το Πολυτεχνείο, προεξοφλεί σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

«Η Δημοκρατία και η κοινή λογική έδωσαν την απάντησή τους σε όσους επένδυαν στο μπάχαλο. Έδωσαν την απάντησή τους στα κόμματα που ανταγωνίστηκαν για την πιο εγκληματικά αντικοινωνική στάση. Οι δυτικές δημοκρατίες δείχνουν ανοχή αλλά δεν είναι ανοχύρωτες. Δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο ίσοι έναντι του νόμου», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ και προσθέτει:

«Απόπειρες για πορείες κατά παράβαση του νόμου για την προστασία από τον κορονοϊό αποτράπηκαν και αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά με όλα τα νόμιμα μέσα, ενώ θα διερευνηθούν και οι ποινικές ευθύνες όσων τις διοργάνωναν.

Έγιναν όλες οι αναγκαίες προσαγωγές που συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα πρόστιμα σε όλη την επικράτεια. Για πρώτη φορά δεν σημειώθηκαν έκτροπα, φθορές περιουσίας και επεισόδια από αυτά που προκαλούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι μπαχαλάκηδες».

Το κυβερνών κόμμα συμπληρώνει: «Το μόνο που κατάφεραν λοιπόν όσοι επιδίωκαν την όξυνση, είναι να επιβεβαιώσουν πως έχουν σταθερά απέναντί τους την κοινωνία και δεν χαίρουν κανενός είδους ασυλίας!».