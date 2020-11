Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσματα σε Γηροκομείο Μητρόπολης

Μετά από rapid test που έγιναν στους ηλικιωμένους, βρέθηκαν 11 θετικοί στον ιό, ενώ δυο είναι εμπύρετοι. Αναμένονται και νέα τεστ...

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στο Γηροκομείο της Μητρόπολης Σιδηροκάστρου, μετά τον εντοπισμό 11 κρουσμάτων.

Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ Σερρών, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, Μακάριος, μετά από rapid test που έγιναν στους ηλικιωμένους, βρέθηκαν 11 θετικοί στον ιό ενω δυο ηλικιωμένοι είναι εμπύρετοι.

Έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ, και τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο στο Γηροκομείο για νέα τεστ.