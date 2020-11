Κοινωνία

Τέλος στη φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών σε αστυνομικά τμήματα

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στην Ελλάδα, για την οποία η χώρα έχει δεχτεί κριτική από θεσμούς.

Τον τερματισμό της φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα, πρακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στην Ελλάδα και για την οποία η χώρα έχει δεχτεί κριτική από θεσμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, το υπουργείο Μετανάστευσης σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει επεξεργαστεί σχετικές διατάξεις, οι οποίες πρόκειται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή, προκειμένου να τερματιστεί και επίσημα αυτή η πρακτική, ενώ ένας νέος μηχανισμός εντοπισμού, παραπομπής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του χρόνου. Κομβικής σημασίας γι' αυτή την εξέλιξη, υπογραμμίζεται, ήταν η σημαντική αύξηση των θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας και το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, τα οποία υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διευκρινίζεται ότι τα ασυνόδευτα «θα συνεχίζουν να αναζητούν βοήθεια από την Ελληνική Αστυνομία, ειδικά ως τα τέλη του έτους που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος μηχανισμός εντοπισμού και παραπομπής». Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή τη μεταβατική φάση θα γίνεται μεταφορά των ανηλίκων σε σύντομο χρονικό διάστημα (μέγιστο 4-5 ημέρες), «ώστε να παραμένουν ουσιαστικά στα τμήματα μόνο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στις 31 Μαρτίου 2020 υπήρχαν σε προστατευτική φύλαξη 331 ασυνόδευτα παιδιά, σε διάφορα αστυνομικά τμήματα της χώρας. Τα παιδιά μεταφέρονταν συστηματικά από τα κρατητήρια σε δομές φιλοξενίας, ενώ το διάστημα 4-14 Νοεμβρίου 2020 η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μετέφερε το σύνολο των ασυνόδευτων (170 παιδιά) σε δομές μακροχρόνιας και προσωρινής φιλοξενίας.

Σε δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, κάνει λόγο για «απαράδεκτο μέτρο», υπενθυμίζει ότι η χώρα έχει καταστεί στόχος «σκληρής κριτικής» και επισημαίνει ότι «στο εξής ο μηχανισμός εντοπισμού και παραπομπής που έχει αναπτύξει η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα επιτρέψει την ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και έγκαιρη προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων».

Η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δηλώνει ότι από το 2001 «η χώρα μας έχει ελεγχθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης για παραβίαση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς αδυνατούσαμε να στεγάσουμε αυτά τα παιδιά με αποτέλεσμα να τα κρατάμε στα τμήματα» και προσθέτει ότι «η ελληνική κυβέρνηση βάζει τέλος σε αυτή την πρακτική τόσο σε νομοθετικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, διασφαλίζοντας το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων».