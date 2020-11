Οικονομία

Σταϊκούρας για έκθεση Κομισιόν: αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς η θετική αξιολόγηση

Ο υπουργός Οικονομικών εκφράζει την ικανοποίησή του που αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλλεται στο πεδίο της οικονομίας εν μέσω πανδημίας!

«Πράσινο φως» για την εκταμίευση νέας δόσης ελάφρυνσης του χρέους, ύψους 767 εκατ. ευρώ, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κάνει λόγο για το αποτέλεσμα της σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, καθώς και της εξαιρετικής συνεργασίας των μελών της Κυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του Πρωθυπουργού.

"Η Έκθεση αναγνωρίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη στάση που κράτησε η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας" αναφέρει ο κ. Σταϊκούρας και εκφράζει την ικανοποίησή του που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται στο πεδίο της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Ολοκληρώθηκε, και πάλι με επιτυχία, η 8η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών, στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχυμένης Εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα το καλοκαίρι του 2018. Πρόκειται για την 5η θετική Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών μέσα σε περίπου ένα έτος. Και για την 3η επιτυχημένη Έκθεση μέσα στην περίοδο της πρωτόγνωρης, σε παγκόσμιο επίπεδο, υγειονομικής κρίσης.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σκληρής και μεθοδικής δουλειάς, καθώς και της εξαιρετικής συνεργασίας των μελών της Κυβέρνησης, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του Πρωθυπουργού. Η Έκθεση αναγνωρίζει την έγκαιρη και υπεύθυνη στάση που κράτησε η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Επιβεβαιώνει την ταχύτητα λήψης και την επάρκεια των οικονομικών μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ για το 2020, με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Υπογραμμίζει τη συμβολή των μέτρων στην ταχύτερη επανεκκίνηση της οικονομίας, στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Προβλέπει, μετά τη σημαντική ύφεση που θα καταγραφεί φέτος, λόγω κυρίως της μεγάλης συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ και της δομής της οικονομίας, ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Εκτιμά αύξηση της ανεργίας για την εφετινή χρονιά, αλλά όχι αντίστοιχη άλλων ευρωπαϊκών κρατών-μελών λόγω των επιτυχημένων μέτρων της Κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και σημαντική υποχώρησή της το 2021. Αποτυπώνει τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, όπως είναι ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, με θετική επίδραση στο επενδυτικό περιβάλλον, στην αντιμετώπιση του υψηλού ιδιωτικού χρέους και στο οικονομικό κλίμα.

Επικροτεί την ανάληψη συμπληρωματικών πρωτοβουλιών από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών, όπως είναι, ενδεικτικά, στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, στη δημόσια διοίκηση, στην υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων, στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, και σε αλλαγές στο πεδίο της ενέργειας.

Επισημαίνει τη διαμόρφωση, μέσω εκδόσεων χρέους με πρωτόγνωρα χαμηλό κόστος δανεισμού τους τελευταίους μήνες, σημαντικού ύψους ταμειακών διαθεσίμων, ώστε να υποστηριχθεί το θετικό επενδυτικό κλίμα για την Ελλάδα και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από τη μεγάλη, σε παγκόσμιο επίπεδο, αβεβαιότητα εξαιτίας της πανδημίας.

Αναδεικνύει τη σημασία ορθολογικής αξιοποίησης των, πολλών, πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης που εξασφάλισε η Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, ώστε να ανακάμψει, με βιώσιμο τρόπο και το ταχύτερο δυνατό, η ελληνική οικονομία.

Τέλος, δίνει το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση της 4ης δόσης των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα, των γνωστών ANFAs και SMPs. Υπενθυμίζεται ότι θα είναι η 3η δόση που αποδεσμεύεται επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε ένα έτος, ενισχύοντας, συνολικά, τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας κατά 2,05 δισ. ευρώ.

Ως Υπουργός Οικονομικών, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται στο πεδίο της οικονομίας, ακόμη και εν μέσω ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών. Αυτή την προσπάθεια αναγνωρίζουν και οι διεθνείς αγορές, καθώς και οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης. Και φυσικά, η ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, θα επαναλάβω ότι αυτή την προσπάθεια και τα θετικά αποτελέσματά της, τα πιστωνόμαστε όλες και όλοι μας. Με πίστη στις δυνάμεις μας, σχέδιο, υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και σκληρή δουλειά, υλοποιούμε πολιτικές για τη στήριξη της κοινωνίας, την ανάταξη της οικονομίας, και την επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».



ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός τόπου και χρόνου οι πανηγυρισμοί του κ. Σταϊκούρα

Οι πανηγυρισμοί του υπουργού Οικονομικών είναι τουλάχιστον παράταιροι, όταν η χώρα αναμένεται πια να έχει μία από τις βαθύτερες υφέσεις στην Ευρώπη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή της η Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.



Συγκεκριμένα, αναφέρει:



«Την ώρα που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται σκληρά, χωρίς, μάλιστα, να έχει την αναγκαία στήριξη του κράτους, τόσο σε επίπεδο δημόσιας υγείας όσο και για την οικονομική της επιβίωση, ο κ. Σταϊκούρας, βρισκόμενος κυριολεκτικά εκτός τόπου και χρόνου, αυτοθαυμάζεται πανηγυρικά για τις επιδόσεις του ίδιου και της κυβέρνησης.



Οι πανηγυρισμοί του υπουργού Οικονομικών είναι τουλάχιστον παράταιροι, όταν η χώρα αναμένεται πια να έχει μία από τις βαθύτερες υφέσεις στην Ευρώπη, συνιστούν, δε, προσβολή για τις χιλιάδες των ανέργων, τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται, τα νοικοκυριά που έχασαν ήδη 4 δισ. ευρώ εισοδήματος, τους μικρούς και μικρομεσαίους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε οριακό σημείο επιβίωσης, τις χιλιάδες των ανθρώπων σε κλάδους αόρατους για την κυβέρνηση όπως ο πολιτισμός, που ζουν σε ακραία ανασφάλεια».