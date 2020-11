Κοινωνία

Πολυτεχνείο: ποινικές διώξεις σε βάρος πέντε συλληφθέντων

Μεταξύ των συλληφθέντων και ένας 40χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα. Μητέρες καταγγέλλουν υπέρμετρη αστυνομική βία.

Ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος πέντε ατόμων που συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα ο 40χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα διώκεται για παράνομη οπλοφορία. Παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο, έλαβε προθεσμία για αύριο και στο μεταξύ παραμένει κρατούμενος.

Ο 24χρονος από τα Σεπόλια κατηγορείται για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εξύβριση λόγω και έργω, βία κατά υπαλλήλου και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η αδελφή του και άλλοι δύο συλληφθέντες διώκονται για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, απόπειρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απόπειρα ελευθέρωσης κρατουμένου, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας (του αστυνομικού τμήματος).

Η μητέρα ενός εκ των συλληφθέντων κατήγγειλε ότι ο γιος της είναι θύματα αστυνομικής βίας, καθώς αστυνομικοί ξυλοκόπησαν το παιδί της, την ίδια και την κόρη της στην εξώπορτα του σπιτιού τους. Η μητέρα του άλλου νεαρού συλληφθέντα δήλωσε «ζήσαμε τη σιδερένια φτέρνα του κατασταλτικού κράτους.»

Όλοι τους οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο και αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι. Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθουν να καταθέσουν οι αστυνομικοί.

Θεσσαλονίκη: ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες στην κινητοποίηση για το Πολυτεχνείο

Ελεύθεροι, μετά την αναβολή που ζήτησαν και πήραν, αφέθηκαν από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, οι έξι συλληφθέντες στη χθεσινή κινητοποίηση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για την Παρασκευή 20/11, και ήρε την κράτησή τους.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης τούς απήγγειλε κατηγορίες για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών και κατά περίπτωση για διέγερση σε ανυπακοή, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η πράξη της διέγερσης σε ανυπακοή καταλογίζεται στον φερόμενο ως διοργανωτή της κινητοποίησης (τού επιβλήθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ) και συνδέεται με την προ ημερών αστυνομική απόφαση απαγόρευσης κάθε δημόσιας συνάθροισης λόγω της πανδημίας.