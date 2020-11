Κόσμος

Κορονοϊός: παραίτηση υπουργού για την θανάτωση εκατομμυρίων μινκ

Η κίνηση αυτή γίνεται την ώρα που η κυβέρνηση της χώρας του αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση της από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Ο υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας της Δανίας δήλωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί επειδή δεν έχει πλέον την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του βουλευτών μετά την εντολή που δόθηκε παράνομα από την κυβέρνηση για τη θανάτωση των μινκ που εκτρέφονται στη χώρα.

«Σήμερα ενημέρωσα την πρωθυπουργό ότι επιθυμώ να παραιτηθώ από την κυβέρνηση. Συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη υποστήριξη για μένα μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας Μόενς Γένσεν.

Η κίνηση αυτή γίνεται την ώρα που η κυβέρνηση της Δανίας αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη κρίση της από τότε που ξέσπασε η πανδημία, μετά την παράνομη εντολή που έδωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τη θανάτωση όλων των μινκ που εκτρέφονται στη χώρα για να προληφθεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου μεταλλαγμένου στελέχους του ιού.

Πριν από δύο εβδομάδες, οι αρχές επιστράτευσαν τον στρατό και την αστυνομία για να βοηθήσει τους 1.100 εκτροφείς μινκ στη Δανία να θανατώσουν τα 17 εκατομμύρια μινκ στα αγροκτήματά τους, έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς των ζώων αυτών που εκτρέφονται για τη γούνα τους.

Η απόφαση για το δραστικό αυτό μέτρο ελήφθη αφού οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η βιομηχανία μινκ δημιουργεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία στη χώρα λόγω των εκτεταμένων εστιών του νέου κορονοϊού σε εκτροφεία, ενώ την κατάσταση επέτεινε ο εντοπισμός ενός μεταλλαγμένου στελέχους του ιού, το οποίο θα μπορούσε να διακυβεύσει την αποτελεσματικότητα μελλοντικών εμβολίων κατά του COVID-19.

Χαιρετίζει την παραίτηση η αντιπολίτευση

«Είναι συνετό το ότι παραιτείται ο Μόενς Γιένσεν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε», δήλωσε η πολιτική ηγέτης του συμμαχικού της κυβέρνησης Σοσιαλιστικού Λαϊκού Κόμματος Πία Όλσεν Ντιρ στο Twitter.

Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα χαιρέτισαν την απόφαση του Γένσεν, αλλά ξαναέστρεψαν την προσοχή τους στην πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία είναι επίσης υπόλογη, σύμφωνα με τα ίδια, και ζήτησαν την διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις ενέργειες της κυβέρνησης.

«Ο Μόενς Γένσεν δεν θα πρέπει να αναλάβει όλο το βάρος για μια απόφαση που στην πραγματικότητα ελήφθη στο γραφείο της πρωθυπουργού. Επομένως η Μέτε Φρεντέρικσεν θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη», δήλωσε ο επικεφαλής του λαϊκιστικού Δανικού Λαϊκού Κόμματος Κρίστιαν Τσούλεσεν Ντέιλ σε μήνυμά του στο Twitter.

Η εμπιστοσύνη των Δανών στην κυβέρνηση μειώθηκε κατακόρυφα τις εβδομάδες που ακολούθησαν την εντολή που δόθηκε για τη θανάτωση των μινκ, σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο 'Ωρχους, καθώς μόλις περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση στα μέσα Νοεμβρίου, ενώ τον Ιούλιο το ποσοστό αυτών που εξέφραζαν την εμπιστοσύνη τους ξεπερνούσε το 75%.