Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ευρώπη: “Πρωταθλήτρια” στα κρούσματα, με αυξητική τάση στους θανάτους

Η Ευρώπη παραμένει η περιφέρεια που έχει πληγεί περισσότερο στον κόσμο.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων Covid-19 στην Ευρώπη μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες, όμως οι θάνατοι στην περιφέρεια αυτή συνέχισαν να αυξάνονται, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΥ που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συνολικά σχεδόν 4 εκατομμύρια κρούσματα καταγράφηκαν στον κόσμο στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 60.000 άνθρωποι, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η Ευρώπη, η οποία είδε την Τρίτη τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων να ξεπερνά το όριο των 15 εκατομμυρίων, παραμένει η περιφέρεια που έχει πληγεί περισσότερο στον κόσμο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αριθμοί αυτοί αποτέλεσαν το 46% των νέων κρουσμάτων στον κόσμο και το 49% των θανάτων, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική επικαιροποίηση του οργανισμού.

Με 1,84 εκατομμύριο νέα κρούσματα, η πίεση παρέμεινε αυξημένη στην Ευρώπη, όμως ο ΠΟΥ υπογραμμίζει πως «την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες, η περιοχή κατέγραψε πτώση 10% του αριθμού των εβδομαδιαίων κρουσμάτων».

Περισσότεροι από 29.000 νεκροί καταγράφηκαν πάντως στην ευρωπαϊκή ήπειρο στη διάρκεια αυτής της περιόδου, δηλαδή αύξηση κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην αμερικανική ήπειρο, τη δεύτερη περιοχή που πλήττεται περισσότερο, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 40%, με πάνω από 1,45 εκατομμύριο νέα κρούσματα. Περισσότεροι από 19.100 άνθρωποι κατέληξαν στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Η μόνη περιοχή που κατέγραψε μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων και των θανάτων την περασμένη εβδομάδα ήταν η νοτιοανατολική Ασία.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύριο άνθρωποι κατέληξαν και περισσότεροι από 55 εκατομμύρια μολύνθηκαν από τα τέλη της περυσινής χρονιάς που ο ιός εμφανίσθηκε στην Κίνα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημες πηγές.