Life

“Ήλιος”: Η Λήδα αντιμέτωπη με την δολοφόνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικό το αποψινό επεισόδιο της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 20:00.

Απόψε, στις 20:00, η Λήδα έρχεται αντιμέτωπη με την δολοφόνο της αδελφής της…

Η υπόθεση του σημερινού επεισοδίου

Η Λήδα σοκαρισμένη ανακαλύπτει ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος που σκότωσε την αδερφή της 18 χρόνια πριν... Τώρα κινδυνεύει και η ίδια από τα χέρια του…

Ο Φίλιππος θα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και θα κάνει τα πάντα για να τη σώσει…

Η Νέλλη σε απόγνωση ομολογεί πως τα χάπια τα πουλούσαν μαζί με τον Μάνο, ενώ έρχεται πιο κοντά με την Αλίκη, αναγνωρίζοντας την βοήθεια που της πρόσφερε.

Η Νίκη και ο Δήμος έρχονται σε σύγκρουση για την υπόθεση του Μάνου, ενώ και η Μυρτώ κατηγορεί τον πατέρα της ότι δεν υποστήριξε τον Μάνο, όπως όφειλε.

Ο Διονύσης φοβάται πως ο Φίλιππος του παίζει παιχνίδι και όταν περάσει στα χέρια του η εταιρεία, θα πετάξει όλους τους εργαζόμενους στον δρόμο.

Ο Μάνος ζητάει από τον πατέρα του να τον βοηθήσει, αλλά η αντίδρασή του δεν θα είναι αυτή που περιμένει…

#Hlios

Gallery