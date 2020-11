Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Θεοδωρίδου για τον κορονοϊό και το εμβόλιο (βίντεο)

Η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την εξάπλωση του κορονοϊού και το σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για την COVID-19.

Το σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για την COVID-19 παρουσιάζουν ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Δείτε εδώ το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για COVID-19: