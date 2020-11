Πολιτική

Τσίπρας: Την πανδημική κρίση διαχειρίζεται μια κυβέρνηση με ιδεολογικές εμμονές

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση ξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Λάρισα όπου περιοδεύει.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, από την Λάρισα όπου περιοδεύει, μετά από σύσκεψη που είχε με εργαζόμενους, γιατρούς και νοσηλευτές στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης.



«Δώσαμε μια ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη να σχεδιάσουμε από κοινού οι πολιτικές δυνάμεις, με ένα σχέδιο κοινής αποδοχής την αντιμετώπιση αυτής της κρίσηςκαι το αρνήθηκε» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνοντας πως «από δω και στο εξής να έχει την απόλυτη ευθύνη».



Έκανε λόγο για ανεπάρκεια της της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει με τις ιδεοληπτικές εμμονές που έχει την κρίση και επεσήμανε ότι η άρνησή του, έστω και στο πέντε, σε ένα σχέδιο ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και αντιμετώπισης της πανδημίας «είναι μία πολιτική επιλογή που θα έχει και συνέπειες. Χρεώνετε την ευθύνη για όλα επιβαρύνουν , για όλα όσα από δω και στο εξής θα συμβούν. Και συμβαίνουν δυστυχώς, στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και με κίνδυνο της απώλειας της ανθρώπινης ζωής».

«Εγκληματική αδράνεια από την κυβέρνηση»

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε στη δήλωσή του πως η εικόνα θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική αν επί 8 μήνες η κυβέρνηση δεν επιδείκνυε μια εγκληματική αδράνεια και ολιγωρία, έναν εγκληματικό εφησυχασμό.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό οφείλεται μονάχα στην ανικανότητα , στην αδυναμία να αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης της στιγμής. Οφείλεται και στην ιδεοληπτική εμμονή αυτής της κυβέρνησης σε μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη» είπε θυμίζοντας τις προεκλογικές δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη περί ανισοτήτων και ανθρώπινης φύσης. «Μιλούσε προεκλογικά για την ανάγκη να συρρικνωθεί το ΕΣΥ γιατί είναι άχρηστο. Και μάλιστα εδώ που βρισκόμαστε, στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας, είχε προωθήσει την πρώτη εφαρμογή του σχεδίου του, για την σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού και την αλλαγή του νομικού πλαισίου, να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αυτή είναι η πολιτική θέση και άποψη του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Χαρακτήρισε «ατύχημα για τη χώρα» το γεγονός ότι αυτήν την πανδημική κρίση, την διαχειρίζεται μια κυβέρνηση με εμφανείς ιδεολογικές εμμονές ενάντια στο ΕΣΥ. «Είναι σαν να καλείς ένα πυρομανή να γίνεις πυροσβέστης. Δεν μπορεί να γίνει. Και βεβαίως υπάρχουν και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ανικανότητα» τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δωρεές που μένουν ανεκμετάλλευτες. «Υπήρξαν δωρεές πολύ σημαντικές από τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει κάνει 16,5 εκατομμύρια από τον Απρίλιο για 179 κρεβάτια. 155 για ΜΕΘ και 19 ΜΑΘ. Τι έχει προχωρήσει από όλα αυτά, οκτώ μήνες μετά; Για 15 νοσοκομεία, μόνο τα 4 έχουν ξεκινήσει εργασίες» κατήγγειλε χαρακτηριστικά.

«Σπασμωδικές και άδικες οι επιλογές της κυβέρνησης»

Αναφερόμενος την επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει με ιδιώτες γιατρούς το ΕΣΥ μίλησε για σπασμωδικές κινήσεις που ενέχουν κι αυτές το σπέρμα της αδικίας.



«Καλούν ιδιώτες γιατρούς και τους λένε 2.000 ευρώ αφορολόγητα. Δεν σκέφτονται ότι τούτη την ώρα στα νοσοκομεία υπάρχουν εκατοντάδες επικουρικοί γιατροί που δίνουν την μάχη 8 μήνες ρισκάροντας να μολυνθούν και παίρνουν 1.300 ευρώ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την δυνατότητα έστω και τώρα να ανασυγκροτήσουμε το ΕΣΥ χρειάζονται έκτακτες δαπάνες, μόνιμες δαπάνες. Χρειάζεται προκήρυξη χιλιάδων θέσεων μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών και χρειάζεται αναμόρφωση-αναβάθμιση του μισθολογίου».

«2000 ευρώ βασικό μισθό στους γιατρούς»





Στο πλαίσιο αυτό όπως υπογράμμισε αν 2.000 ευρώ είναι καθαρό το πλαφόν για τους ιδιώτες γιατί να μην είναι και για τους γιατρούς του ΕΣΥ. «Δύο χιλιάδες λοιπόν ο κατώτατος μισθός του γιατρού και αναμόρφωση του μισθολογίου αναλόγως. Και το ίδιο θα πρέπει να γίνει για τους νοσηλευτές» πρόσθεσε και επανέλαβε ότι «θα πρέπει να γίνει πράξη η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά που όλα τα προηγούμενα χρόνια το αίτημα προσέκρουε στις μνημονιακές ρυθμίσεις».

«Τώρα δεν έχουμε μνημόνια ούτε την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας να λέει απολύστε. Έχουμε όμως τους ίδιους υπουργούς που τότε έλεγαν δεν θα μας κλέψει την δόξα η τρόικα, θα απολύσουμε μόνοι μας» τόνισε δηκτικά.



Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία έθεσε το ζήτημα των ιδιωτικών νοσοκομείων, χαρακτηρίζοντας κρίσιμο το θέμα να ανοίξουν τώρα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και για covid περιστατικά. «Είναι αδιανόητο αυτή την στιγμή να γίνονται από το νοσοκομείο της Λάρισας διακομιδές σε άλλους μακρινούς νομούς και να υπάρχουν δίπλα νοσηλευτήρια με δυνατότητα να νοσηλεύσουν περιστατικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας και να μην ανοίγουν».

«Με λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές η Λάρισα »

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε συγκλονιστική την ενημέρωση που είχε από το προσωπικό του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λάρισας

«Εδώ έχουμε όλα τα κρεβάτια covid στις μονάδες εντατικής θεραπείας καλυμμένα. Έχουμε μια κλινική covid με 130 κρεβάτια, στην οποία όμως αντιστοιχούν μόνο 4 γιατροί. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό» τόνισε ο κ. Τσίπρας . Όπως επεσήμανε, η κατάσταση συνολικά σε όλη την χώρα είναι ακόμη πιο ανησυχητική αφού όπως στην Λάρισα έτσι και σε όλη την Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο μέρος του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού να νοσεί. «Πάνω από 1.500 γιατροί και νοσηλευτές σε όλη την χώρα και 500 επιπλέον σε καραντίνα. Δύο χιλιάδες είναι εκτός συστήματος αυτή την ώρα επειδή οι ίδιοι έχουν μολυνθεί» είπε ο Αλέξης Τσίπρας .



Το κρισιμότερο όλων είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό, συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αφού όπως είπε, στο νοσοκομείο της Λάρισας σε μια ιστορική κρίση στον χώρο της υγείας σε σχέση με πέρσι είναι ίδιοι και λιγότεροι γιατροί και νοσηλευτές.