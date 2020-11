Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κούβελας: έως 15000 θάνατοι στην Ελλάδα, παρά το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας θεωρεί δεδομένο πως ο τουρισμός συνέβαλε στη διασπορά του ιού στη χώρα μας.

Σοκ προκαλούν οι εκτιμήσεις του Καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρη Κούβελα, για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, αλλά και για τους θανάτους που θα καταγραφούν το επόμενο διάστημα. Ο κ. Κούβελας μιλώντας στο ethnos.gr εκτιμά ότι, με βάση το ποσοστό της θνητότητας που έχει ο νέος κορονοϊός και αγγίζει το 0,15%, στη χώρα μας θα χάσουν τη ζωή τους έως και 15.000 άνθρωποι.

Οι θάνατοι αυτοί κατά τον κ.Κούβελα θα καταγραφούν το επόμενο διάστημα και εντός του κύματος της επιδημίας που διανύουμε. Όπως εξηγεί στο ethnos.gr: «Η θνητότητα του κορονοϊού είναι 0,15% συνεπώς στο ανώτατο σημείο της επιδημίας θα χάσουν τη ζωή τους 15.000 άνθρωποι. Αυτές θα είναι οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές έχουμε δεν έχουμε εμβόλιο.

Και να εξηγήσω: Εάν για παράδειγμα δεν μας είχε ενημερώσει κανείς ότι υπάρχει ο νέος κορονοϊός, μπορεί και να μη το διαπιστώναμε. Και αυτό διότι στους συνολικά 120.000 θανάτους που καταγράφονται ετησίως στην χώρα μας θα είχαν προστεθεί άλλοι 15.000 και θα θεωρούσαμε ότι μπορεί να πέθαναν από γρίπη ή άλλη αιτία, καθώς δεν θα υπήρχε πολύ μεγάλη απόκλιση από τους συνήθεις θανάτους που καταγράφονται κάθε χρόνο».

Χωρίς εργοστάσια για το εμβόλιο

Ο καθηγητής Δημήτρης Κούβελας δηλώνει ότι σήμερα δεν υπάρχει εργοστάσιο που να μπορεί να παράξει τα εμβόλια για τον κορονοϊό με ταχύτητα, καθώς για πρώτη φορά θα παραχθεί εμβόλιο με τη μέθοδο του RNA (αξιοποίηση γενετικού υλικού του κορονοϊού).

«Υπάρχουν μόνο δύο εργοστάσια στην Ινδία, αλλά ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Άλλωστε τα εργοστάσια αυτά θα πρέπει να σταματήσουν να παράγουν όλα τα άλλα εμβόλια, για να ξεκινήσουν την παραγωγή του εμβολίου για τον κορονοϊό».

Και σε ό,τι αφορά όμως το θέμα των εγκρίσεων, ο γνωστός καθηγητής που έχει υπάρξει και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), εκτιμά ότι δεν μπορούν να δοθούν άμεσα καθώς δεν έχει κατατεθεί καν ο φάκελος για κάποιο εμβόλιο.

Εξηγεί χαρακτηριστικά: «Όλοι θέλουμε να βγει το εμβόλιο αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Άλλωστε θα πιάσει στο επόμενο κύμα της πανδημίας (σ.σ: τρίτο κύμα), εάν τελικά υπάρξει. Καθότι έτσι είναι η πανδημίες, έρχονται και μετά εξαφανίζονται όπως έγινε και με την ισπανική γρίπη. Μέχρι στιγμής πάντως, κανένας δεν έχει υποβάλει φάκελο στον αμερικανικό FDA για έγκριση. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει καν φάκελος ακόμη. Υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις μία γρήγορη διαδικασία όπως για τα “ορφανά” φάρμακα, η οποία όμως δεν έχει ακολουθηθεί μέχρι στιγμής. Συνεπώς εάν ο φάκελος κατατεθεί τον Δεκέμβριο, το εμβόλιο δεν αναμένεται να βγει πριν από το τέλος Φεβρουαρίου».

Σχετικά με τις τοποθετήσεις ότι ήδη παράγεται το εμβόλιο, ο κ. Κούβελας σημειώνει ότι είναι σε εργαστηριακό επίπεδο: «Μπορεί να παράγεται σε εργαστηριακό επίπεδο, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε εκατομμύρια δόσεις. Θα είναι περιορισμένες ποσότητες για να εμβολιαστούν π.χ. ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο».

Ο τουρισμός συνέβαλε στη διασπορά του ιού

Ο Καθηγητής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ θεωρεί δεδομένο ότι ο τουρισμός συνέβαλε στη νέα διασπορά του κορονοϊού στη χώρα μας το καλοκαίρι, καθώς όπως λέει στο ethnos.gr: «Ας μας εξηγήσει κάποιος, αφού τον Ιούνιο δεν είχαμε κρούσματα, πώς έγινε τόση μεγάλη διασπορά. Η εξήγηση είναι απλή: Όσοι έμπαιναν στη χώρα μας έπρεπε να έχουν αρνητικό τεστ 72 ωρών. Όμως, ποιος μας λέει ότι σε αυτές τις τρεις ημέρες δεν είχαν κολλήσει τον ιό. Έτσι και ασυμπτωματικοί να ήταν που μετέδιδαν τον κορονοϊό, έμπαιναν στα αεροπλάνα και άρα μεταδίδονταν και στους υπόλοιπους επιβάτες».