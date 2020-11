Παράξενα

Χρυσό άγαλμα σκύλου στο Τουρκμενιστάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μνημείο αποτίει φόρο τιμής στο παραδειγματικό θάρρος και τη ζεστή καρδιά του τετράποδου.

Ο πρόεδρος του Τουρκμενιστάν ανήγειρε μνημείο για έναν σκύλο ως σύμβολο ανεξαρτησίας, θάρρους και αυτοπεποίθησης: αυτά τα χαρακτηριστικά αποδίδει το American Kennel Club, στον ποιμενικό της Κεντρικής Ασίας, που εκεί είναι γνωστός ως ράτσα Alabay.

Στο πλαίσιο της πλέον πρόσφατης φάσης της ανάπτυξης της Ασγκαμπάτ, της πρωτεύουσας της κεντρασιατικής χώρας, ο πρόεδρος Γκουρμπανγκουλί Μπερντιμουχαμέντοφ ανήγειρε ένα ύψους 5,79 μέτρων χρυσό άγαλμα ενός Alabay πάνω σε ένα ύψους 9,14 μέτρων βάθρο σε μικρή πλατεία σε κυκλοφοριακό κόμβο της λεωφόρου Μαγκτουμγκουλί. Όπως σημειώνει το Artnet News, σε βίντεο το οποίο καλύπτει την κυκλική βάση του αγάλματος, alabay παρελαύνουν.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Τουρκμενιστάν Altyn Asyr -το οποίο ανήρτησε και βίντεο με τα αποκαλυπτήρια- το μνημείο αποτίει φόρο τιμής στο «παραδειγματικό θάρρος και τη ζεστή καρδιά» του τετράποδου. Έχει αναφερθεί ότι το σκυλί είναι το αγαπημένο του προέδρου, ο οποίος πέρυσι, κατά τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, «κυκλοφόρησε βιβλίο για την εν λόγω ράτσα, στο οποίο υπάρχει και ποίημα που λέγεται ότι το έγραψε στη διάρκεια ενός υπουργικού συμβουλίου».

Το American Kennel Club πληροφορεί ότι ο ποιμενικός της Κεντρικής Ασίας περιλαμβάνεται ανάμεσα στις αρχαιότερες ράτσες σκύλου, και οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι υπάρχει για περισσότερες από πέντε χιλιετίες.