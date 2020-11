Παράξενα

Έρευνα για πιλότους που φέρονται να “ζωγράφισαν” ένα... πέος στον ουρανό (εικόνες)

Με έναν... πρωτότυπο τρόπο ήθελαν να δείξουν τη στήριξή τους στον αρχηγό της Εθνικής ποδοσφαίρου της χώρας τους.

Έρευνα έχει ξεκινήσει σε βάρος δύο πιλότων ρωσικού αεροσκάφους που φέρονται να σχημάτισαν ένα «πέος» στον ουρανό, δείχνοντας με αυτόν τον... πρωτότυπο τρόπο τη στήριξή τους στον αρχηγό της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ρωσίας.



Το πλήρωμα της Podeba Airlines, που δεν έχει κατονομαστεί, φέρεται να έκανε μανούβρες με το αεροσκάφος, σχηματίζοντας ένα «πέος» στον ουρανό, για να δείξουν με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στον αρχηγό της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ρωσίας, Αρτέμ Ντζιούμπα, που τέθηκε εκτός ομάδας όταν ένα βίντεο στο οποίο είχε απαθανατιστεί να κάνει σεξ, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την Mirror.



«Αυτός ήταν πιθανώς ο τρόπος με τον οποίο οι πιλότοι της Pobeda εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον αρχηγό της Εθνικής Ρωσίας και την αντίθεσή τους στο bullying που αυτός δέχθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.



Αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών της Ρωσίας ερευνά τη «φαλλική διαμαρτυρία» των πιλότων!



Σύμφωνα με αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ, το πλήρωμα του αεροσκάφους ζήτησε άδεια να πραγματοποιήσει τους ελιγμούς «επειδή χρειαζόταν να ελέγξει τον εξοπλισμό επικοινωνίας και πλοήγησης».



Ο Αλέγκ Παντελέγιεφ, διευθυντής της Aviaport, είπε στο RBC ότι διενεργείται έλεγχος για το εάν τελικά οι πιλότοι είχαν λάβει άδεια για τους ελιγμούς και εάν έθεσαν ή όχι σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών. Επίσης θα εξεταστεί εάν υπήρξε ή όχι παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας.