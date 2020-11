Υγεία - Περιβάλλον

“Ευχηθείτε μας καλή τύχη” - Εθελόντριες νοσηλεύτριες από την Κρήτη στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Οι νοσηλεύτριες θα ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Αναχωρούν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι δέκα νοσηλεύτριες που θα ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού. Οι γυναίκες από την Κρήτη που ανταποκρίθηκαν σχεδόν στιγμιαία στο κάλεσμα για βοήθεια για τους υγειονομικούς της Θεσσαλονίκης, από αύριο το πρωί και για 15 ημέρες αναλαμβάνουν εργασία σε νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας.

«Ευχηθείτε μας να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό που ορκιστήκαμε, να υπηρετούμε τον άνθρωπο», δήλωσε η Ευαγγελία Αποκορωνιωτάκη από το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, μία από τις νοσηλεύτριες που δεν δίστασε την περασμένη Κυριακή, μόλις άκουσε για την ανάγκη στη Θεσσαλονίκη, να δηλώσει με προθυμία και χωρίς δεύτερες σκέψεις, την πρόθεσή της να συμμετέχει, γνωρίζοντας καλά όπως είπε, ότι στη θέση των συναδέλφων της ή των ασθενών που χρειάζονται βοήθεια, θα μπορούσε να βρίσκεται είτε η ίδια είτε οποιοσδήποτε δικός της άνθρωπος.

«Υπάρχει και φόβος και ανησυχία. Οφείλουμε όμως να το κάνουμε αυτό και από αύριο το πρωί πιάνουμε δουλειά. Έχουμε εμπειρία από ΜΕΘ και κλινικές Covid ελπίζω να ανταποκριθούμε στο χρέος μας» είπε η κ. Αποκορωνιωτάκη η οποία διευκρίνισε ότι η στήριξη των δικών τους ανθρώπων, των συναδέλφων τους αλλά και απλών ανθρώπων που το έμαθαν, είναι συγκινητική.

«Θέλω να ευχαριστήσω τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και τον υποδιοικητή, όπως επίσης τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων, γιατί από αυτούς νιώσαμε την ασφάλεια να πάρουμε αυτή την απόφαση» δήλωσε η νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Χανίων, Ανθή Καρυοφίλη, η οποία, λίγο πριν αναχωρήσει, εξήγησε ότι αυτή η αλληλεγγύη υπάρχει μεταξύ νοσηλευτών και πως από την πρώτη στιγμή εκείνο το οποίο σκέφτηκε, όταν έλαβε την απόφαση, ήταν ότι, αν η Κρήτη αντιμετώπιζε αυτή την ανάγκη, οι συνάδελφοι της από τη Θεσσαλονίκη θα ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν με τον ίδιο τρόπο.

Δίπλα στις νοσηλεύτριες βρέθηκε και η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Λένα Μπορμπουδάκη, αλλά και ο υποδιοικητής, που συνεχάρησαν τις γυναίκες για το θάρρος τους.

«Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τους υγειονομικούς μας. Τα παιδιά της Κρήτης που φεύγουν για να στηρίξουν τους συνάδελφούς τους στη Θεσσαλονίκη. Η Κρήτη είναι δίπλα στη Μακεδονία και όπως ανέφερε και ο υπουργός Υγείας, είμαστε μία υγειονομική περιφέρεια όλη η χώρα. Όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτό που μας συμβαίνει» είπε η κ. Μπορμπουδάκη η οποία ευχαρίστησε τις νοσηλεύτριες για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη θέρμη με την οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ενίσχυσης της προσπάθειας των συναδέλφων τους.

«Οι νοσηλεύτριες που από αύριο και για 15 ημέρες θα στηρίζουν τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη, είναι έμπειρες και θα βοηθήσουν σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια. Προφανώς δεν περισσεύει κανείς, ωστόσο οφείλουμε να υποστηρίξουμε τους υγειονομικούς μας στη Θεσσαλονίκη και εμείς το επόμενο διάστημα θα ενισχύουμε κι άλλο το σύστημα υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές» εξήγησε η κ. Μπορμπουδάκη, η οποία διευκρίνισε ότι τα έξοδα για την παραμονή των νοσηλευτριών είναι όλα καλυμμένα, υπό το γενικό συντονισμό του υπουργείου Υγείας.

Βίντεο: cretalive