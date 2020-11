Κοινωνία

Lockdown: “Βροχή” τα πρόστιμα στους παραβάτες

Μόνο την Τρίτη, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 160 χιλιάδων ευρώ. “Λουκέτο” σε πέντε επιχειρήσεις.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Τρίτη συνολικά 50.582 ελέγχους και κατέγραψαν 1.616 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 162.550 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε πέντε επιχειρήσεις (15 ημερών έκαστη)

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (46.392)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Σε τέσσερις πωλητές λαϊκών αγορών, στην Περιφέρεια Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για 15 ημέρες στον καθένα (συνολικό ύψος προστίμου 6.000 ευρώ) διότι δεν τηρούσαν τις αποστάσεις των πέντε μέτρων στους πάγκους τους .

Σε βιομηχανική εγκατάσταση παραγωγής χρωμάτων, στην Περιφέρεια Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερολογιακών ημερών, για μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ εργαζομένων και μη τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης .

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά 4.136 κλήσεις που αφορούσαν

σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται η τήρηση των μέτρων περί τηλεργασίας και λειτουργίας των ιδιωτικών και δημόσιων οντοτήτων και οργανισμών με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό.