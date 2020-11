Πολιτισμός

Αγία Σοφία: Η UNESCO διαψεύδει τους Τούρκους

Αντίδραση της U NESCO για το καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Ικανοποίηση από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.

«Η αντίδραση της γενικής διευθύντριας της UNESCO, Audrey Azoulay, στις ψευδείς δηλώσεις του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας της περασμένης εβδομάδας δηλώνει την πραγματική ανησυχία και το ενδιαφέρον του Οργανισμού για την αλλαγή καθεστώτος της Αγία Σοφίας» δήλωσε σήμερα η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ερωτώμενη για το ζήτημα από δημοσιογράφους. «Βεβαίως», πρόσθεσε, «θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης των επιθεωρητών που εξετάζουν την αλλαγή του status της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας, από μουσεία σε τεμένη».

Σημειώνεται ότι η κ. Azoulay έχει εκδώσει τρεις ανακοινώσεις από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ζήτημα αλλαγής καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Η πρόσφατη ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της UNESCO, έχει ως εξής:

«Ως απάντηση σε πολλές ανακριβείς δηλώσεις και λάθη που κυκλοφορούν στον τύπο σχετικά με την κατάσταση της Αγίας Σοφίας, η UNESCO επιθυμεί να υπενθυμίσει τα ακόλουθα: Η UNESCO αντέδρασε στην αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας ήδη από τον Ιούλιο του 2020 και εξέφρασε την ανησυχία της ως προς αυτό. Αυτή η θέση παρέμεινε σταθερή από τότε.

Η UNESCO ξεκίνησε αμέσως μια διαδικασία επιθεώρησης και έστειλε μια αποστολή επιτόπου, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2020, με επικεφαλής έναν επιφανή εμπειρογνώμονα πολιτιστικής κληρονομιάς, για να εξετάσει λεπτομερώς καθεμιά από τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της αλλαγής του καθεστώτος και τον αντίκτυπό τους στην εξαιρετική καθολική αξία της Αγίας Σοφίας. Αυτή η επιθεώρηση, η οποία καλύπτει διάφορα στοιχεία στις Ιστορικές Περιοχές της Κωνσταντινούπολης, ιδίως την Αγία Σοφία και τη Μονή Χώρας, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η έκθεση στην οποία αναφέρεται, δεν έχει οριστικοποιηθεί και είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα αυτή τη στιγμή.

Το έργο της UNESCO διέπεται από τις αυστηρές αξίες και διαδικασίες που καθιερώθηκαν από τη Σύμβαση του 1972 σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η οποία επικυρώθηκε από 194 κράτη. Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αποτελούμενη από 21 εκπροσώπους των Κρατών Μερών της Σύμβασης, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα της αποστολής και οι τρέχουσες επιθεωρήσεις θα υποβληθούν στην Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην επόμενη σύνοδό της, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο/Ιούλιο 2021».