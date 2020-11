Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Πώς θα γίνει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα (βίντεο)

Τόνισε πως το ΕΣΥ δέχεται πλέον τεράστια πίεση από την εξάπλωση του ιού και χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση.

Ξεκινώντας την ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε «δεν χρειάζεται να τονίσω το πόσο σημαντική και κρίσιμη είναι η κατάσταση που βιώνει η χώρα» σημειώνοντας ότι το ΕΣΥ δέχεται τεράστια πίεση.

Ο Υπουργός δήλωσε επίσης ότι ο κ. Τσιόδρας του έστειλε τους δείκτες θετικότητας ανά περιοχή, επισημαίνοντας ότι «όλη η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο “κόκκινο”».

«Μπαίνουμε σε χειμωνιάτικες μέρες, οι κλιματικές συνθήκες δεν βοηθούν» είπε ο κ. Κικίλιας, αναφέροντας ότι καταλαβαίνει την πίεση και τις θυσίες, ειδικά λόγω του lockdown.

Ο Yπουργός Υγείας κατόπιν αναφέρθηκε στην τεράστια πίεση που αντιμετωπίζει η υπόλοιπη Ευρώπη. «Βρισκόμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη και θέλω να παρακαλέσω θερμά να κάνουμε την προσπάθεια, γιατί κανείς δε θέλει να δει εικόνες σαν την υπόλοιπη Ευρώπη» δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Ακόμα, ο υπουργός ευχαρίστησε το νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει τη μάχη και έκανε ειδική μνεία στις νοσηλεύτριες που φθάνουν στην Θεσσαλονίκη από την Κρήτη. «Είμαι βέβαιος ότι αν τηρήσουμε τα μέτρα θα τα καταφέρουμε» τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Κατόπιν, ο Υπουργός Υγείας προχώρησε στην παρουσίαση του σχεδίου για τον εμβολιασμό, για όταν θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο. Ξεκινώντας την παρουσίαση ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να εκπονηθεί άμεσα το σχέδιο εμβολιασμού και το εμβόλιο θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η προμήθεια θα γίνει κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει κάνει συμφωνίες με έξι εταιρίες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει στην τιμή του εμβολίου και έτσι τα κράτη θα λάβουν τελικά τα εμβόλια σε χαμηλότερο τίμημα.

Τα εμβολιαστικά κέντρα θα είναι 1.018 και θα μπορούν να εμβολιαστούν 2.117.440 πολίτες τον μήνα με την εξής ιεράρχηση: πρώτα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, μετά οι ευπαθείς ομάδες και τέλος ο γενικός πληθυσμός.

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβουν τα εμβόλια στην ίδια χρονική περίοδο, με την ίδια αναλογία δόσεων για τον πληθυσμό και στην ίδια τιμή, ξεκαθάρισε ο κ. Κικίλιας.

Ο εμβολιασμός στα εμβολιαστικά κέντρα θα γίνεται με ραντεβού σε δυο βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, 6 ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή κάθε μέρα πλην της Κυριακής και, όπως είπε ο υπουργός υγείας, «έχουμε υπολογίσει ότι κάθε συμπολίτης μας θα χρειαστεί δέκα λεπτά προκειμένου να εμβολιαστεί».

Εάν χρειαστεί, εάν δηλαδή έρθουν παραπάνω εμβόλια εντός του μήνα, «θα αναπτύξουμε περαιτέρω το σχέδιο μας για επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, αλλά ήδη «τα 2.117.440 πολίτες τον μήνα είναι ένας μεγάλος αριθμός».

ΣΥΡΙΖΑ: Α διανόητο η κυβέρνηση να επιμένει να στήνει επικοινωνιακά σόου





«Την ημέρα που έχουμε 3.209 κρούσματα, 480 διασωληνωμένους και 60 νεκρούς, όταν γιατροί και νοσηλευτές βγάζουν κραυγή αγωνίας ότι εργάζονται σε συνθήκες πολέμου χωρίς προσωπικό, η κυβέρνηση αντί να δώσει ανάσα στο ΕΣΥ συνεχίζει το εμπόριο ελπίδας με ένα εμβόλιο, που ακόμα δεν βρίσκεται καν διαθέσιμο. Είναι ευχή όλων να έρθει το συντομότερο δυνατόν, αλλά είναι αδιανόητο η κυβέρνηση να επιμένει να μην κάνει τίποτα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά να επιμένει να στήνει επικοινωνιακά σόου, παίζοντας με την αγωνία των πολιτών», αναφέρει σε σχόλιο του το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για τις ανακοινώσεις του κ. Κικίλια.