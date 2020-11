Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: Μετ’ εμποδίων η πρεμιέρα σε δημοτικά και νηπιαγωγεία

Με προβλήματα ξεκίνησε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων. Τι λένε πηγές του Υπ.Παιδείας. "Πυρά" από την αντιπολίτευση.

Δύσκολη υπόθεση αποδείχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για τους μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων. Η πρεμιέρα έγινε σήμερα στις δυο το μεσημέρι, ωστόσο όσοι κατάφεραν να συνδεθούν τη μία δεν είχαν ήχο, την άλλη δεν είχαν εικόνα και την τρίτη, τους "πετούσε έξω" το σύστημα.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας συνδέθηκαν 47.000 τμήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχούν σε 700.000 μαθητές. Ξεκαθαρίζεται πως η χρήση δεδομένων είναι δωρεάν, 90.000 ηλεκτρονικές συσκευές θα μοιραστούν σε παιδιά ευάλωτων οικονομικά οικογενειών σε όλη τη χώρα.

«Η Cisco γνωρίζει το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με το Webex meetings. Ευχαριστούμε τους χρήστες και τους συνεργάτες μας για την υπομονή τους καθώς εργαζόμαστε εντατικά για τη διερεύνηση του προβλήματος και την επαναφορά της υπηρεσίας», αναφέρει σε δηλώσεις της η Έλενα Πρασσάκη, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ της Cisco για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. «Η εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση status.webex.com», αναφέρει επίσης.

Εν τω μεταξύ, σε δύο γυμνάσια της Ρόδου και της Καλύμνου σύμφωνα με τοπικά μέσα, άγνωστοι χάκαραν λογαριασμούς μαθητών και περενέβησαν σε ηλεκτρονικά μαθήματα με ακατάλληλο περιεχόμενο.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση



«Για ακόμη μία φορά η τηλεκπαίδευση δεν λειτουργεί και χιλιάδες μαθητές μένουν στον αέρα», αναφέρει σε σημερινό του σχόλιο το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. «Δυστυχώς, έτσι όπως τα έχει καταφέρει η κα Κεραμέως, η είδηση θα ήταν να λειτουργούσε», προσθέτει, τονίζοντας πως «το φιάσκο για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς συνεχίζεται και η κα Κεραμέως πανηγυρίζει».

«Πρώτη μέρα της τηλεκπαίδευσης σε δημοτικά και νηπιαγωγεία και το μαρτύριο συνεχίζεται. Το σύστημα είναι στα όριά του. Παιδιά πετιούνται εκτός, μαθητές και εκπαιδευτικοί δεν ακούγονται. Με απλά λόγια δεν μπορεί να γίνει με τίποτα μάθημα. Την ίδια στιγμή - και δικαιολογημένα - οι γονείς είναι έξαλλοι. Πολλοί έχουν φύγει από τις δουλειές τους για να βοηθήσουν τα παιδιά τους, που είναι μικρά και δεν μπορούν να συνδεθούν και να διαχειριστούν μόνα τους αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν είναι φιάσκο. Είναι αθλιότητα! Και πρέπει η κυβέρνηση να πάψει να σφυρίζει αδιάφορα και να αραδιάζει αριθμούς χωρίς αντίκρυσμα» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχολιό του.

«Εδώ και τώρα να βρεθεί λύση, για όσο διάστημα είναι δυστυχώς κλειστά τα σχολεία με ευθύνη της κυβέρνησης. Να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί, που δίνουν κυριολεκτικά μάχη για να βρεθούν ουσιαστικά και με όλα τα μέσα δίπλα στους μαθητές. Να ενισχυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και όλες οι τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται» υπογραμμίζει το κόμμα στο σχόλιό του - και καταλήγει: «Όσο περνάει ο καιρός, και σε αυτές τις καταστροφικές συνθήκες που προκαλούνται από την κυβέρνηση, το αίτημα δεν μπορεί παρά να είναι ένα: Ανοίξτε τα σχολεία, με όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να γίνει σωστή δουλειά, για να γίνει μάθημα. Αλλιώς, η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη για τη μορφωτική στασιμότητα χιλιάδων παιδιών».