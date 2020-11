Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσακρής στον ΑΝΤ1: Δεν αρκεί μόνο το εμβόλιο, χρειάζεται στρατηγική (βίντεο)

Ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ μίλησε για την εξάπλωση του ιού και τις αντοχές του ΕΣΥ, καθώς και για την στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας.​