Αθλητικά

Άνοιξε... λογαριασμό ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Λαύριο

Το παιχνίδι είχε αρκετά λάθη, νεύρα στο πρώτο μισό και τον καταλογισμό τριών τεχνικών ποινών...

Βελτιώνοντας την εικόνα του στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο PAOK Sports Arena, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της Basket League, επί του Λαυρίου, με 83-65. Αποτέλεσμα που του έδωσε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Το ματς είχε αρκετά λάθη, νεύρα στο πρώτο μισό, τον καταλογισμό τριών τεχνικών ποινών και τους διαιτητές να... απασχολούν σε αρκετές φάσεις με τις αποφάσεις τους.

Οι «ασπρόμαυροι» τελείωσαν το ματς με 37 ριμπάουντ, 16 ασίστ, 9 κλεψίματα, αλλά και 16 λάθη, έχοντας επιθετική πολυφωνία με τους Βαγγέλη Μαργαρίτη (13π., 5 ριμπ., 3 ασ., 2κλ), Ζερμέιν Λοβ (12π.), Γιώργος Τσαλμπούρης (12π.) Ελστον Τέρνερ (11π)., Μπο Μπιτς (10π., 10 ριμπ). Ξεχώρισαν για το Λαύριο οι Αλφ Ντιαλό (14π., 7 ριμπ)., Ντέβιν Ντέιβις (13π., 8 ριμπ).

Επενδύοντας στην αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια, με τους Ντιαλό, Ντέιβις, το Λαύριο είχε τον έλεγχο ως τις αρχές της δεύτερης περιόδου, όταν και προηγήθηκε με +8 (18-26).

Το σκηνικό διαφοροποιήθηκε, στην πορεία, για τον ΠΑΟΚ, χάρις την παρουσία του Μαργαρίτη στο παρκέ και την συνολικά πιεστικότερη άμυνα από τους παίκτες του. Το 24-30 στο 13’ μετατράπηκε, με επιμέρους 14-6, σε 38-36 στο 17’ και λίγο αργότερα σε 41-36.

Στο 23’ με τρίποντο του Σάβατζ οι φιλοξενούμενοι έφεραν στο παιχνίδι σε ισορροπία (45-45). Ο Τέρνερ «απάντησε» με διαδοχικές «βόμβες» από τα 6.25, οι οποίες μαζί με ένα δίποντο που ακολούθησε από τον Μαργαρίτη, έστειλαν τον «Δικέφαλο» στο 27’ +8 (57-49) και έβαλαν το… νερό στο αυλάκι για τους γηπεδούχους.

Με τον Παπαντωνίου να βρίσκει στόχο από τα 6.75 και επιβλητικό τον Τσαλμπούρη ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +12 στο 33’ (72-60), διαφορά που λίγο πριν το τέλος του ματς «ανέβηκε» μέχρι το +17 (79-62).

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 41-40, 59-53, 83-65

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Κώστας Μέξας): Μπιτς 10 (1), Λoβ 12, Γκρίφιν 9, Τσαλμπούρης 12 (1), Μαργαρίτης 13 (1), Κακλαμανάκης 7, Ιατρίδης, Καμπερίδης, Παπαντωνίου 7 (1), Τέρνερ 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 2

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 9 (1), Σάβατζ 6 (1), Μουράτος 3, Άλστον 6, Ντιαλό 14 (1), Λεγκίκας 2, Ντέιβις 13 (2), Ερμείδης, Γερομιχαλός 6, Βουλγαρόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος 6.