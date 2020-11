Πολιτική

Ο Μπακογιάννης ζήτησε την παραίτηση της Αλεξίας Έβερτ

Το σχόλιο της αντιδημάρχου για τους διαδηλωτές του ΚΚΕ που προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων.

Την παραίτηση της αντιδημάρχου Αλεξίας Έβερτ ζήτησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης μετά το σχολιασμό της για «κατσαρίδες και τρωκτικά» σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία αναφερόταν στη χθεσινή κινητοποίηση μελών του ΚΚΕ για τον εορτασμό της επετείου του « Πολυτεχνείου».



Επίσης η κ. Έβερτ, σύμφωνα με το δήμαρχο, εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί και από τη θέση της δημοτικής συμβούλου.



Σε δήλωση του ο κ. Μπακογιάννης τονίζει ότι σέβεται την κυρία Έβερτ αλλά το θέμα «δεν είναι προσωπικό αλλά πολιτικό» και προσθέτει: «Με το ΚΚΕ μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος και η χθεσινή του κινητοποίηση, την ώρα που η πανδημία σαρώνει τη χώρα και το σύστημα υγείας δοκιμάζεται, ήταν απαράδεκτη πράξη πολιτικής ανευθυνότητας και ως τέτοια αντιμετωπίστηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Σε μια Δημοκρατία ωστόσο, όσο και αν διαφωνούμε οφείλουμε να συνυπάρχουμε. Ιδιαίτερα όταν καλούμαστε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε μια πανδημία. Ασφαλώς οι αντιθέσεις, ακόμα και οι πολιτικές συγκρούσεις, δεν είναι μόνο αναγκαίες αλλά και θεμιτές. Διεξάγονται όμως, όσο σκληρά κι αν χρειαστεί, επί προγραμμάτων, θέσεων και ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν χαρακτηρισμοί που δεν χωρούν στην πολιτική αντίληψη αυτής της δημοτικής αρχής».