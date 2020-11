Κόσμος

Κορονοϊός - Ελβετία: Ο στρατός σπεύδει ως ενίσχυση στα νοσοκομεία

Σε ορισμένες περιοχές, μέσα σε ένα μήνα, δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19.

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι κινητοποιεί τον στρατό ως ενίσχυση στα νοσοκομεία της χώρας που έχουν κατακλυστεί από το δεύτερο κύμα της COVID-19, όπως και μια οικονομική βοήθεια σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και αθλητικές ομάδες που βρίσκονται αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες.

Ο στρατός θα μπορεί να καλείται ως ενίσχυση έως τα τέλη Μαρτίου, προκειμένου να συμβάλει στις ανάγκες υλικοτεχνικών υποδομών, ιχνηλάτησης των επαφών κρουσμάτων και να αναπληρώνει τις απώλειες σε προσωπικό στην περίπτωση μόλυνσης.

«Μέσω της συνεισφοράς της πολιτικής προστασίας και του στρατού, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το σύστημα υγείας μας που βρίσκεται στην καρδιά της θύελλας και επομένως να αποφύγουμε περιττή ταλαιπωρία», δήλωσε η Υπουργός Άμυνας, Βιόλα Άμχερντ, σε δημοσιογράφους.

Το καντόνι της Γενεύης, που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία, γνωστοποίησε σήμερα ότι τα νοσοκομεία του ζήτησαν τη βοήθεια αυτή, αφού είδαν τον αριθμό των ασθενών να δεκαπλασιάζεται σε έναν μήνα.

Η Ένωση Γιατρών Εντατικολογίας της Ελβετίας (SSMI) προειδοποίησε χθες ότι, στη χώρα, «οι μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται στα όρια της χωρητικότητας κλινών».

Ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στην Ελβετία αυξήθηκε από τους 148 στα τέλη Οκτωβρίου στους 543 χθες, σύμφωνα με τον αρχίατρο του Στρατού, Αντρέας Στετμπάχερ.

Σήμερα, η Ελβετία κατέγραψε περισσότερα από 6.000 νέα κρούσματα κορονοϊού και 84 θανάτους, με αποτέλεσμα ο απολογισμός της πανδημίας να ανέρχεται σε σχεδόν 280.000 μολύνσεις και 3.377 νεκρούς.

«Παρά την λίγο πιο αισιόδοξη προοπτική σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας (…), η οικονομική κατάσταση παραμένει ανησυχητική», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Υπουργός Οικονομίας, Γκι Παρμελέν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θέλει να υπερδιπλασιάσει ένα πρόγραμμα βοήθειας στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, στο 1 δισεκατομμύριο ελβετικά φράγκα (925 εκατομμύρια ευρώ).

Κάλεσε επίσης το Κοινοβούλιο να εγκρίνει επιπλέον αποζημιώσεις μερικής ανεργίας και μια αύξηση της βοήθειας και δανειοδότησης χωρίς επιτόκιο για τους αθλητικούς ομίλους, προκειμένου να καλύψει τις απώλειες μετά την απαγόρευση, τον περασμένο μήνα, των αγώνων παρουσία θεατών.

Σάλος από την πρόταση να μένουν εκτός ΜΕΘ οι αρνητές του κορονοϊού

Την ώρα που το σύστημα Υγείας στην Ελβετία έχει γονατίσει από την ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού, ο βασικός σύμβουλος για θέματα δημόσιας υγείας, Γουίλι Όγκιερ, πρότεινε να χάνει το δικαίωμα πρόσβασης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όποιος ασθενής ανήκε στην ομάδα των αρνητών του ιού! Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα πρέπει να καταγράφεται όποιος παραβλέπει εσκεμμένα τους κανόνες απόστασης και υγιεινής και έτσι τα νοσοκομεία να γνωρίζουν τα στοιχεία του και να αρνούνται τη νοσηλεία του σε ΜΕΘ.

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της η Ελβετική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (SGI) ζήτησε από τους Ελβετούς να δηλώσουν αν επιθυμούν να νοσηλευθούν σε περίπτωση βαριάς νόσησης. «Η δήλωση υποστηρίζει τους συγγενείς σας καθώς και τις ομάδες των μονάδων εντατικής θεραπείας στη λήψη αποφάσεών τους, και συνεπώς στην παροχή κατάλληλης θεραπείας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.