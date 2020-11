Πολιτική

Κορονοϊός: Βίντεο Μητσοτάκη για την σωστή χρήση μάσκας

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Twitter και το σχετικό βίντεο για την μάσκα ως μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό.

Νέο βίντεο για τη σωστή χρήση της μάσκας ως μέσου προστασίας από τον κορονοϊό ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σωστή χρήση μάσκας προστατεύει εμάς, τους αγαπημένους μας και τις ευπαθείς ομάδες, μειώνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού. Φοράμε όλοι μάσκα, και τη φοράμε σωστά, για να μείνουμε ασφαλείς!», έγραψε κ. Μητσοτάκης στο σχόλιο του, αναρτώντας σχετικό βίντεο.

