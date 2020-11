Οικονομία

ΑΑΔΕ: Αλλάζει το ωράριο στις ΔΟΥ

Τι προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Έως τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι ΔΟΥ για το κοινό από τις 23 Νοεμβρίου όπως προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα για το κοινό, για τις προγραμματισμένες συνατήσεις και μόνο και για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, θα είναι ανοικτές από τις 8 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Και για ταμειακές συναλλαγές από τις 8 το πρωί ως και τις 3 το μεσημέρι. Οι ΔΟΥ θα λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Μεταξύ 5 και 7 το απόγευμα θα εξυπηρετούνται μόνο κλήσεις προς τη γραμματεία των ΔΟΥ για τον προγραμματισμό των συναντήσεων. Υπενθυμίζεται ότι το συναλλασόμενο κοινό προσέρχεται στις ΔΟΥ μόνο με ραντεβού και εφόσον το αίτημά του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γ. Πιτσιλή για την αποφυγή του συγχρωτισμού και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού δημιουργούνται τέσσερις βάρδιες για τους υπαλλήλους ως εξής: 7.00 - 15.00, 8.00-16.00, 9.00-17.00, 10.00-19.00.

Το σύνολο των υπαλλήλων, που βρίσκονται στο κτήριο της υπηρεσίας ταυτόχρονα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 67% του συνόλου του προσωπικού, που υπηρετεί στην εν λόγω υπηρεσία.

Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι υπάλληλοι της απογευματινής βάρδιας δουλεύουν εξ αποστάσεως, το πρώτο τετράωρο της βάρδιας (10.00-14.00) και αυτοπροσώπως στην υπηρεσία για το υπόλοιπο της βάρδιας (15.00-19.00).

Σε δήλωσή του ο Γ. Πιτσιλής αναφέρει ότι "μέλημά μας είναι πάντοτε η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των φορολογούμενων. Ειδικά αυτή την περίοδο, όπου είναι πρώτιστης σημασίας η προστασία της υγείας των εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και των πολιτών που τις επισκέπτονται. Η διεύρυνση του ωραρίου των ΔΟΥ θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία τους, αλλά και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού, τόσο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία στις ΔΟΥ όσο και για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά".