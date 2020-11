Αθλητικά

Πέθανε ο Θεοφάνης Τσιόκρης

Ο επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της ΕΟΠΕ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και το ελληνικό βόλεϊ θρηνούν την απώλεια του Θεοφάνη Τσιόκρη, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 78 ετών.

Ο Θεοφάνης Τσιόκρης διετέλεσε επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της Ε.Ο.ΠΕ. και από το 2012 είχε τον τίτλο του επίτιμου Αντιπροέδρου της F.I.V.B..

Συμμετείχε σε πολλές διοργανώσεις της F.I.V.B. ως μέλος των οργανωτικών επιτροπών, ενώ ήταν και ενεργό μέλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004), του Πεκίνου (2008) και του Λονδίνου (2012). Μάλιστα στην Αθήνα το 2004 ήταν υπεύθυνος για τις τηλεπικοινωνίες για όλη την Ολυμπιάδα ως υψηλόβαθμο στέλεχος της ΟΤΕ ΑΕ.

Επίσης ήταν μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

Η Ε.Ο.ΠΕ. εκφράζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θεοφάνη Τσιόκρη, στα δύο του παιδιά και στη γυναίκα του Μαρία.

Ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Θανάσης Μπελιγράτης, εξέφρασε και αυτός τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Θεοφάνη Τσιόκρη, με τον οποίο υπήρξαν συνεργάτες στην Ε.Ο.ΠΕ. αλλά και σε θέματα της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Συλλυπητήριο γράμμα απέστειλε και ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (F.I.V.B.) Άρι Γκράσα, το οποίο αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκα για τον θάνατο του Θεοφάνη Τσιόκρη. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλο το ελληνικό βόλεϊ.

Εκτιμάω προσωπικά την δουλειά που έκανε στην F.I.V.B. όλα αυτά τα χρόνια που ήταν Αντιπρόεδρος. Αφιέρωσε τη ζωή του στο βόλεϊ και η συνεισφορά του στο άθλημά μας, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας.

Άρι Γκράσα

Πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Βόλεϊ».