Κοινωνία

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή στήριξη της Αυτοδιοίκησης με 60 εκατ. ευρώ

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών. Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Η πανδημία μας βρίσκει ενωμένους.

Ισχυρή στήριξη στην Αυτοδιοίκηση με επιπλέον 60 εκατ. ευρώ (50 εκατ. στους Δήμους και 10 εκατ. στις Περιφέρειες), καθώς και ρυθμίσεις δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και νομοθετικές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση προσωπικού από δομές που δεν λειτουργούν, προσφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Τη στήριξη και την πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία του ΥΠΕΣ προς την Αυτοδιοίκηση επαναβεβαίωσαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, στη συνάντηση που είχαν το απόγευμα της Τετάρτης.

Στη συνάντηση έγινε συζήτηση για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών των Δήμων, καθώς Προγράμματα, όπως το “Βοήθεια στο Σπίτι”, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανακούφιση χιλιάδων συνανθρώπων μας, ενώ επισημάνθηκε ότι η πανδημία δεν θα καθυστερήσει τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Αυτοδιοίκησης, ο οποίος στην πράξη αποτυπώνεται με την υλοποίηση του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”. Υπενθυμίζεται ότι ήδη στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Συζητήθηκε, επίσης, η συνεργασία του ΥΠΕΣ με την ΚΕΔΕ για την προετοιμασία και την υλοποίηση της μεγάλης μεταρρύθμισης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η οποία θα διαχωρίσει αρμοδιότητες μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης και του Κράτους, και θα ενισχύσει την Αυτοδιοίκηση με επιπλέον αρμοδιότητες, πόρους και προσωπικό.

«Περνάμε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και, δυστυχώς, έχουμε μεγάλες απώλειες, απέναντι στον πολύ επικίνδυνο εχθρό, τον κορονοϊό. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει έναν ισχυρό ρόλο στην αναχαίτιση αυτού του κινδύνου. Η Κυβέρνηση συνολικά και το Υπουργείο Εσωτερικών στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Περιφέρειες», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε: «Η πανδημία βρίσκει την Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών ενωμένους, έτσι ώστε από κοινού να λύσουμε προβλήματα, τα οποία οι συνάδελφοι δήμαρχοι σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν. Σε καμία περίπτωση όμως, η πανδημία δεν θα πάει πίσω τον υπόλοιπο αναπτυξιακό σχεδιασμό.»