Αθλητικά

Ο Ηρακλής τη νίκη, ο Κολοσσός την... χάρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στους γηπεδούχους και η εξ αναβολής αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ντέρμπι με αρκετές διακυμάνσεις.

Το παιχνίδι στο Ιβανώφειο είχε νικητή τον Ηρακλή (66-65) και... πρωταγωνιστή τον Κολοσσό. Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν δύσκολα στους γηπεδούχους και η εξ αναβολής αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών εξελίχθηκε σε ντέρμπι με αρκετές διακυμάνσεις.

Η «μάχη» στην τρίτη περίοδο ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη για τον Ηρακλή απέναντι στον Κολοσσό, αφού στο πρώτο κομμάτι του αγώνα έδειξε ότι μπορεί να αποσπάσει διαφορά ασφαλείας και να φτάσει σε νίκη. Οι ροδίτες χάρη στον Θόδωρο Ζάρα και την εκτελεστική του δεινότητα μείωσαν στο πόντο, έσφιξαν τη θηλιά στο λαιμό των γηπεδούχων που έκαναν τέσσερα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για να βρουν πόντο. Το 48-47 έβαλε σε μπελάδες τον Ζιάγκο, έβαλε κι αυτός τις φωνές, αλλά, όχι ότι προέκυψε σπουδαία διαφορά. Δεν άλλαξε άρδην η ροή, ο Βεργίνης προσπάθησε να τα αλλάξει όλα, ο Ηρακλής δεν –τελικώς- δεν απομακρύνθηκε.

Όλα κρίθηκαν στα φάουλ και στα τελευταία λεπτά: Ο Αντριτς αποχώρησε με «πέντε» στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ζάρας φορτώθηκε με τέσσερα νωρίς, ο Κολοσσός έχανε τα δύο σημαντικότερα όπλα του. Ο Ηρακλής ωστόσο δεν βρήκε λύσεις στην περιφερειακή άμυνα κι αυτό δεν του επέτρεψε να ξεφύγει.

Λάθη και... παραλείψεις, παικτών και προπονητών, οδήγησαν σε μάχη στις τελευταίες στιγμές. Ένα κλέψιμο του... χαμένου Αρτις έφερε το 66-65.

Ο Κολοσσός είχε και τον τελευταίο λόγο, με επίθεση (14 δευτερολέπτων) στα εναπομείναντα 15,3. Ο Αρτις το πήρε πάνω του, ο Κολοσσός έχασε. Η επιλογή του ήταν σχεδόν απαράδεκτη....

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-29, 54-51, 66-65

Οι συνθέσεις:

Ηρακλής (Ζιάγκος): Σχίζας 6 (2), Καββαδάς 9, Μπόουλιν 9 (1), Μούρ 3 (1), Χάνλαν 9 (1), Τσίλντρες 2, Σαγκς 10, Τσαϊρέλης 10 (1), Βεργίνης 4, Ντάνιελ 4.

Κολοσσός (Γκατζούρης): Ξανθόπουλος 3 (1), Αρτις 7 (1), Αντριτς 14 (4), Καντέρ 12, Τούμπα , Καμαριανός 2, Λιάπης , Μπιλλής , Ζάρρας 20 (4), Γκόινς 5 (1).