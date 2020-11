Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ σε επτά πόλεις της περιφέρειας

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν περίπου χίλια rapid tests σε Λάρισα, Ρόδο, Πάρο, Άνδρο, Καρδίτσα, Καστοριά και Αργολίδα.

Σε 975 rapid tests που πραγματοποίησε σήμερα ο ΕΟΔΥ βρέθηκαν 40 κρούσματα SARS-CoV-2 (4,10%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν 25 άνδρες και 15 γυναίκες. Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα:

Λάρισα

Διενεργήθηκαν 171 έλεγχοι με rapid tests και ανευρέθηκαν 8 κρούσματα (4,67%). Πρόκειται για 7 άνδρες και μία γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

Ρόδος

Η “drive through” δειγματοληψία οργανώθηκε στο Παραδείσι. Συνολικά έγιναν 101 rapid tests, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πάρος

Οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν “drive through” δειγματοληπτικούς ελέγχους στη Νάουσα Πάρου. Έγιναν 81 rapid tests και ήταν όλα αρνητικά.

Άνδρος

Διενεργήθηκαν 100 rapid tests, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Καρδίτσα

Στα συνολικά 370 rapid tests βρέθηκαν 30 θετικά (8,1%). Πρόκειται για 17 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,22%). Αφορούν έναν άνδρα και μία γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

Αργολίδα

Διενεργήθηκαν 90 rapid test τα αποτελέσματα των οποίων ήταν αρνητικά.

Για αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) θα πραγματοποιήσουν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:

Λαμία, οδό Φιλίας 2, 09:00-14:00 Ναύπλιο, 3ο χλμ Παραλιακής οδού Ναυπλίου-Νέας Κίου, 10:00-14:00 Βόλος, Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, 09:00-14:00 Καλαμάτα, προαύλιος χώρος Μεγάρου Χορού, 10:00-14:00