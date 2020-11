Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καθόλου αδιάφορη και οπωσδήποτε όχι βαρετή...

ΚΡΙΟΣ: Έχετε μια τόση έντονη ανάγκη να πετύχετε τους στόχους σας που μια τέτοια μέρα σαν τη σημερινή θα μπορούσατε να φανείτε αρκετά δύσκαμπτοι στην συμπεριφορά σας τόσο στον χώρο της εργασίας με τους συναδέλφους σας όσο και στον χώρο του σπιτιού με την οικογένειά σας. Η αποφασιστική στάση σας θα μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί σήμερα σχηματίζοντας άμεσα εντυπώσεις που δεν σας αντιπροσωπεύουν. Με το ταίρι σας λογικά αισθανθήκατε ένα αδιέξοδο στη σχέση σας που από σήμερα όμως… αποσύρεται.

ΤΑΥΡΟΣ: Υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός να συνδυάσετε την τωρινή σας εργασία με τα όνειρα και τους στόχους που δεν είναι εύκολο να απαρνηθείτε μιας που είστε αποφασισμένοι να τους κυνηγήσετε με την υπομονή και την αυταπάρνηση που σας χαρακτηρίζει. Ξέρετε πως ίσως χρειαστεί λίγος επιπλέον χρόνος αλλά θα τα καταφέρετε. Με το ταίρι σας ίσως να μην έχετε την ίδια υπομονετική διάθεση όσο αισθάνεστε πως κάτι μένει ανεξιχνίαστο…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Σήμερα ίσως να θέλατε να απομακρυνθείτε για λίγο από τους κοινωνικούς σας προβολείς αναζητώντας για λίγο την ησυχία σας. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό ούτε και για σας που η έλλειψη συνομιλητή τις περισσότερες φορές σας προκαλεί ανυπόφορη ανία. Μια μέρα σαν την σημερινή καλό θα ήταν να επενδύσετε τον χρόνο σας σε μια συζήτηση με τον εαυτό σας. Η επιλογή σίγουρα θα ήταν καλύτερη από το να συνομιλήσετε με το ταίρι σας… που σήμερα δεν έχει καμία διάθεση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τα γεγονότα δεν έχουν σκοπό να σας αφήσουν να ηρεμήσετε σήμερα που όλα γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Ίσως μετά από κάποιες συζητήσεις να αναγκαστείτε να αλλάξετε σκέψεις και απόψεις για τα άτομα που συναναστρέφεστε σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Σίγουρα η εποχή έχει πολλές αλλαγές για σας και η μέρα σήμερα σας δείχνει ξεκάθαρα το τι και ποιους πρέπει να αφήσετε πίσω σας σε κάθε τομέα… ακόμη και στα ερωτικά σας.

ΛΕΩΝ: Η σημερινή μέρα έχει έναν χαρακτήρα αφαιρετικό, καθώς κάποιες καθημερινές συνήθειες που πια δεν σας αντιπροσωπεύουν καθώς οι εποχές αλλάζουν και εσείς το ίδιο, σας αποχαιρετούν. Οι αλλαγές πάντα δημιουργούν συναισθήματα άγχους αλλά εσείς δεν είστε από τους ανθρώπους που θα μείνετε να κοιτάτε το δέντρο ενώ μπροστά σας ανοίγεται ένα δάσος ευκαιριών. Στα ερωτικά σας οι αλλαγές των συνηθειών φέρνουν ευχάριστες γνωριμίες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι επικοινωνιακές εντάσεις των προηγούμενων ημερών έφεραν αρκετές ανακατατάξεις στον ερωτικό τομέα. Θα μπορούσατε να δώσετε μια ευκαιρία στο ταίρι σας να σας εκθέσει τις απόψεις του πριν βάλετε σε εφαρμογή τις δικές σας αποφάσεις. Τα οικονομικά σας σήμερα σας δημιουργούν πιέσεις που σίγουρα θα μπορούσατε να τις διαχειριστείτε καλύτερα αν βάλετε σε εφαρμογή τη λογική και τον προγραμματισμό σας.

ΖΥΓΟΣ : Θα είχατε δίκιο αν σήμερα αισθανόσασταν κάπως πιεσμένοι συναισθηματικά και ίσως αδικημένοι από όλους αυτούς τους επί το πλείστον κοντινούς σας ανθρώπους που δεν κατανοούν τις καλές σας προθέσεις αλλά αντίθετα κατακρίνουν τις κινήσεις σας. Η εποχή ζητά γενικότερα ξεκαθαρίσματα από σας που επιμένετε να προσκολλάστε σε ανθρώπους που ίσως δεν σας ταιριάζουν. Στα ερωτικά σας η ανάγκη για συντροφικότητα φέρνει δίπλα σας ανθρώπους που χαίρονται την συντροφιά σας. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι αμοιβαίο…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι διαπροσωπικές σας σχέσεις θα μπορούσαν να σας απασχολήσουν σήμερα καθώς η διάθεσή σας δεν είναι ιδιαίτερα καλή για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις με την ηρεμία που θα έπρεπε. Νοιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνουν και ίσως θα μπορούσατε να τους βοηθήσετε σε αυτό αν και εσείς χαλαρώνατε λίγο την πιεστική σας συμπεριφορά. Με το ταίρι σας όλα μπορούν να αλλάξουν με ένα τρόπο μαγικό, αρκεί να το θελήσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων ημερών σας πίεσαν ιδιαίτερα και αυτό σας βάζει σε μεγάλους προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα χρήματα σας και το πώς θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τη ζωή σας σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα. Τα ερωτικά σας και η εύνοια που δέχεστε σε αυτό το κομμάτι φαίνεται να ισορροπούν τη διάθεσή σας που ακόμα και με τους προβληματισμούς της καθημερινότητας δεν χάνει ποτέ την αισιόδοξη στάση της.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Νοιώθετε τις αλλαγές να έρχονται και είστε και εσείς έτοιμοι για αυτές. Σήμερα η μέρα έχει μια ιδιαίτερη δυναμική πάνω σας, δίνοντας σας την ευκαιρία να δρομολογήσετε όλα αυτά που δεν σας ικανοποιούν και θέλετε να αλλάξετε. Τα γεγονότα, ειδικά στον ερωτικό τομέα, έχουν την τάση να σας προβληματίσουν σήμερα. Κάποιες καταστάσεις μοιραία παίρνουν τον δρόμο τους ιδιαίτερα με τους ερωτικούς συντρόφους που επιλέγουν να βαδίσουν σε διαφορετικά μονοπάτια…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η αλήθεια είναι πως νοιώθετε αρκετά πιεσμένοι από όλα αυτά τα θέματα που έχετε να αντιμετωπίσετε σε καθημερινή βάση στο χώρο του σπιτιού, αλλά και ιδιαίτερα με τους προβληματισμούς και τα διλλήματα που σας απασχολούν σχετικά με την σταδιοδρομία σας. Η σημερινή μέρα σας προκαλεί σε ένα εσωτερικό διάλογο ώστε να ξεκαθαρίσετε με την ησυχία σας τα προβλήματα σας. Καλό θα ήταν να δώσετε αυτή την ευκαιρία στον εαυτό σας να ηρεμήσει… ακόμη και αν το ταίρι σας έχει αντίθετη άποψη.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα έχει ένα ιδιαίτερο κλίμα που ίσως θα χρειαστεί μια επιπλέον προσπάθεια για να το διαχειριστείτε. Κάποια από τα σχέδια σας θα μπορούσαν να μην έχουν την εξέλιξη που περιμένατε και αυτό να δημιουργήσει μια επικοινωνιακή δυσκολία με τους συνεργάτες σας. Η μέρα σήμερα χρειάζεται συντονισμένη δράση και αυτή μπορείτε να την ανακτήσετε αν επικεντρωθείτε στο συγκεκριμένο θέμα. Καλύτερα σήμερα να αποφύγετε να ζητήσετε συμπαράσταση από το ταίρι σας γιατί ίσως να απογοητευτείτε…

Πηγή: astrologos.gr