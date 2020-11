Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: ξεπέρασαν τους 250.000 οι νεκροί

Ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση του ιού, ενόψει της γιορτής των Ευχαριστιών.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες Τετάρτη το όριο των 250.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19, κατά τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα — όπου τα κρούσματα του SARS-CoV-2 αυξάνονται ξανά με ραγδαίο ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες — έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία του νέου κορονοϊού. Την ακολουθούν σε αριθμούς θυμάτων η Βραζιλία και η Ινδία.

Με πάνω από 11 εκατομμύρια μολύνσεις, οι ΗΠΑ μετρούν σχεδόν το ένα στα πέντε καταγεγραμμένα κρούσματα παγκοσμίως αφότου ο νέος κορονοϊός έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην Κίνα στα τέλη του 2019.

Κατά μέσον όρο, η χώρα καταγράφει καθημερινά πάνω από χίλιους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Αντιμέτωπες με τη νέα έξαρση της πανδημίας, οι αρχές σε πολλές πολιτείες και μητροπόλεις επιβάλλουν εκ νέου περιοριστικά μέτρα, φοβούμενες τα χειρότερα καθώς έρχεται η γιορτή των Ευχαριστιών, που η παράδοση θέλει να τιμάται με μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις και συνήθως συνεπάγεται κύμα μετακινήσεων σε όλη τη χώρα.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης έδωσε έτσι εντολή σε μπαρ και εστιατόρια να κλείνουν στις 22:00 και αναστέλλει ξανά τις παραδόσεις μαθημάτων διά ζώσης στα σχολεία από σήμερα Πέμπτη. Οι δημοτικές αρχές στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, συνέστησαν στους κατοίκους να μείνουν σπίτι, να μη βγαίνουν παρά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητο.

Σε μελέτη των ομοσπονδιακών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), που δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, διατυπωνόταν η εκτίμηση πως η πλεονάζουσα θνησιμότητα που συνδέεται με την πανδημία του νέου κορονοϊού ανέρχεται σε 300.000 ανθρώπους, βάσει δημογραφικών μοντέλων.

Αχτίδα ελπίδας: οι ανακοινώσεις των εταιρειών Pfizer και Moderna ότι τα πειραματικά τους εμβόλια εναντίον του νέου κορονοϊού είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά, κάτι που σημαίνει ότι, αν λάβουν σύντομα πράσινο φως από τον ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων (FDA), οι πρώτοι εμβολιασμοί μπορεί να αρχίσουν πριν από το τέλος της χρονιάς.