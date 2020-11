Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας: ανέβηκε γκρουπ δυναμικότητας

Την απογοήτευση για την ισοπαλία με τη Σλοβενία, μετρίασε η χαρά για την άνοδο στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας.

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να νικήσει τη Σλοβενία για να τερματίσει 1η στον 3ο Όμιλο της League C και να προβιβαστεί στη League B, κερδίζοντας παράλληλα την πιθανότητα (ανάλογα με τους νικητές στις προκριματικές σειρές), να είναι μία από τις ομάδες που θα παίξουν στα μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Το μοναδικό θετικό για την Ελλάδα από το 0-0 με τους Σλοβένους, ήταν πως με την ισοπαλία που έφερε και τις ταυτόχρονες ήττες της Βοσνίας (2-0 από την Ιταλία) και της Φινλανδίας (3-1 από την Ουαλία) η «γαλανόλευκη» ομάδα, ανέβηκε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας της ευρωπαϊκής ζώνης, για την κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου.

Απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ θα πάρουν οι πρώτοι των 10 ομίλων, ενώ οι 10 ομάδες που θα πάρουν τη 2η θέση στα γκρουπ τους θα παίξουν νοκ-άουτ αγώνες μπαράζ (από 24 έως 29 Μαρτίου 2022), μαζί με τις δύο καλύτερες ομάδες που πήραν την πρωτιά στους ομίλους κατά στο 2ο Nations League και παράλληλα δεν θα μπορέσουν μέσα στο 2021 να εξασφαλίσουν «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσω των προκριματικών τους.

Η δε σειρά προτεραιότητας -για τις δύο θέσεις, όσων δεν εξασφαλίσουν θέση απευθείας απ’ τα προκριματικά- έχει ως εξής: Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ουαλία, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Αρμενία.

Τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν ως εξής:

1ο Γκρουπ

Βέλγιο

Γαλλία

Αγγλία

Πορτογαλία

Ισπανία

Ιταλία

Κροατία

Δανία

Γερμανία

Ολλανδία

2ο Γκρουπ

Ελβετία

Ουαλία

Πολωνία

Σουηδία

Αυστρία

Ουκρανία

Σερβία

Τουρκία

Σλοβακία

Ρουμανία

3ο Γκρουπ

Ρωσία

Ουγγαρία

Ιρλανδία

Τσεχία

Νορβηγία

Β. Ιρλανδία

Ισλανδία

Σκωτία

Ελλάδα

Φινλανδία

4ο Γκρουπ

Βοσνία

Σλοβενία

Μαυροβούνιο

Βόρεια Μακεδονία

Αλβανία

Βουλγαρία

Ισραήλ

Λευκορωσία

Γεωργία

Λουξεμβούργο

5ο Γκρουπ

Αρμενία

Κύπρος

Ν. Φερόε

Αζερμπαϊτζάν

Εσθονία

Καζακστάν

Κόσοβο

Λιθουανία

Λετονία

Ανδόρα

6ο Γκρουπ

Μάλτα

Μολδαβία

Λιχτενστάιν

Γιβραλτάρ

Σαν Μαρίνο