Αργεντινή: ελπίδες για αλλαγή του νόμου για την άμβλωση

Η πρόταση του Προέδρου της χώρας, ο αναχρονιστικός ισχύοντας νόμος και τα θύματά του και η πρόσφατη προσπάθεια αλλαγής του.

Εκατοντάδες ακτιβιστές υπέρ της άμβλωσης διαδήλωσαν μπροστά στη Βουλή της Αργεντινής απαιτώντας την έγκριση της πρότασης νόμου για την άμβλωση, τον οποίο ανακοίνωσε μία μέρα νωρίτερα ο Πρόεδρος της χώρας, Αλμπέρτο Φερνάντεζ.

Η πρόταση νόμου ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο σε βιντεοσκοπημένο βίντεο που ανήρτησε στο Twitter.

Σε αυτό ανέφερε ότι πάνω από 38.000 το χρόνο νοσηλεύονται μετά από αποτυχημένες αμβλώσεις, ενώ από το 1983 έχουν πεθάνει εξαιτίας τους περισσότερες από 3000 γυναίκες.

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να τερματιστεί, εθελοντικά, μέχρι τη 14η εβδομάδα της κύησης, περίοδος που μπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις βιασμού ή κινδύνου της υγείας της γυναίκας, όπως δηλαδή ισχύει και στον υπάρχοντα νόμο.

Μετά την ανακοίνωση του νόμου, ακτιβιστές υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση βγήκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, όπου συνάντησαν υπέρμαχους της διατήρησης του ισχύοντος νόμου.

Βάσει του νόμου που ισχύει στην Αργεντινή, οι γυναίκες που κάνουν άμβλωση ή όσοι τους βοηθούν βρίσκονται αντιμέτωποι με το νόμο. Η τελευταία πρόταση για αλλαγή του νόμου, το 2018 είχε απορριφθεί, όμως τότε δεν είχε την υποστήριξη της τότε κυβέρνησης, ενώ είχε παράλληλα σοβαρές αντιστάσεις από την Καθολική Εκκλησία.

Η άμβλωση απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής κι αν η Αργεντινή καταφέρει να τον αλλάξει, θα γίνεται η πρώτη μεγάλη καθολική χώρα της που θα το καταφέρει.

Η ανάγκη για την αλλαγή έγινε εντονότερη όταν πέρυσι μία 11χρονη γέννησε με καισαρική μετά από βιασμό από τον 65χρονο φίλο της γιαγιάς της, ενώ της είχαν αρνηθεί την άμβλωση.