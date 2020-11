Life

“The 2Night Show”: η εξομολόγηση της Κατερίνας Λένη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τις ανελέητες κόντρες της με τους πρώην συμπαίκτες της και για τις… επικές της ατάκες