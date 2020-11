Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: έφτασαν οι νοσηλεύτριες – εθελόντριες από την Κρήτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύμα συμπαράστασης από όλη την Ελλάδα για τη δοκιμαζόμενη Θεσσαλονίκη. Καταφτάνουν και εθελόντριες από Κομοτηνή, Κοζάνη και Γιάννινα.

Με το χαμόγελο στα χείλη και έτοιμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι 10 νοσηλεύτριες από την Κρήτη, για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Αποφασισμένες να κρατηθούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έπιασαν ήδη δουλειά στο «Ιπποκράτειο». Μια εξ αυτών δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, εμείς είμαστε μαθημένες να δίνουμε τις μάχες μας μέσα στις μονάδες.

Το κύμα συμπαράστασης για τη δοκιμαζόμενη Θεσσαλονίκη μεγαλώνει, καθώς μετά από τις εθελόντριες από την Κρήτη, σπεύδουν στην πόλη και νοσηλεύτριες – εθελόντριες, από Κομοτηνή, Κοζάνη και Γιάννινα.