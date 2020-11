Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στο νοσοκομείο μωρό 22 μηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νοσηλεύτρια της παιδιατρικής κλινικής όπου νοσηλεύεται το βρέφος στέλνει το δικό της μήνυμα.

Ένα μωράκι 22 μηνών εισήχθη στο Ιπποκράτειο με κορονοϊό, όπως είπε η νοσηλεύτρια της παιδιατρικής του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, μετά τη λήξη της παρατεταμένης της εφημερίας.

Μιλώντας στα Μέσα Ενημέρωσης, η νοσοκόμα είπε ότι τα συμπτώματα για ένα μωρό είναι όπως της τυπικής πνευμονίας.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης από τις Σέρρες και σύμφωνα με την ίδια, έξι παιδιά συνολικά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Ερωτηθείσα αν αντέχει, απάντησε θετικά και έκανε έκκληση: «Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε», στέλνοντας μήνυμα σε όλους να προσέχουν.

Σχολιάζοντας τέλος, την κίνηση των εθελοντριών νοσηλευτριών από την Κρήτη να πάνε στο νοσοκομείο τους, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και είπε ότι κι εκείνη το ίδιο θα έκανε.