Πολιτική

Κορονοϊός: Νέα μέτρα “στο τραπέζι” φέρνει η αύξηση των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σενάρια που εξετάζονται. Πότε θα ληφθούν αποφάσεις. Πώς θα γίνει η άρση του lockdown και πότε.

Προβληματισμός και νέα μέτρα στο τραπέζι φέρνουν τα αυξημένα κρούσματα που καταγράφηκαν χθες, αλλά και το ρεκόρ της Θεσσαλονίκης.

Η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τον επικεφαλής της Επιτροπής, Σωτήρη Τσιόδρα, θα γίνει σήμερα, λόγω της χθεσινής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για αυστηροποίηση του lockdown, όπως την απαγόρευση της κυκλοφορίας νωρίτερα από τις 21:00, αλλά και το ενδεχόμενο για σφράγισμα των συνόρων σε επιβαρυμένες περιοχές, κυρίως όπου διαπιστώνεται επιβάρυνση και όπου παρατηρείται μετακίνηση εργατών γης.

Την ίδια στιγμή, το σύστημα Υγείας συνεχίζει να δέχεται μεγάλη πίεση, με τον αριθμό διασωληνωμένων, βάσει των χθεσινών δεδομένων, να έχει φτάσει στους 408, ενώ αναμένεται περαιτέρω πίεσή του τις επόμενες μέρες, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων.

Η κατάσταση αυτή είναι που κάνει την άρση του lockdown να απομακρύνεται. Όπως είπε σε σημερινές του δηλώσεις στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής, Θάνος Δημόπουλος, «με τα τωρινά δεδομένα, θα παραταθεί το lockdown».

Ως πιθανότερο μοιάζει το σενάριο της σταδιακής άρσης του στις 7 Δεκεμβρίου, με το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου και κυρίως των σχολείων, στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα, όπως επιβεβαίωσε σε χθεσινές του δηλώσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αργότερα θα ανοίξει η εστίαση, στην οποία είναι βέβαιο ότι θα επιβληθούν αυστηροί όροι, όπως η απαγόρευση όρθιων για την αποφυγή συνωστισμού, που θα προκαλούσε νέα έκρηξη των κρουσμάτων.