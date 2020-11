Κοινωνία

Κορονοϊός - Κονιδάρης στον ΑΝΤ1: ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι δυνατός και θα τα καταφέρει (βίντεο)

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχιεπισκόπου μετέφερε το μήνυμα που ο κ. Ιερώνυμος έστειλε στους στενούς του συνεργάτες λίγο πριν από την εισαγωγή του.

Για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, ο οποίος μεταφέρθηκε σήμερα προληπτικά στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο εκπρόσωπος Τύπου του, Χάρης Κονιδάρης.

Ο κ. Κονιδάρης τόνισε ότι είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έκανε γνωστό ότι είναι σε καλή κατάσταση και η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Μάλιστα, μετέφερε το μήνυμα που ο ίδιος έστειλε στους στενούς του συνεργάτες λίγο πριν από την εισαγωγή του, στο οποίο μεταξύ άλλων υπογραμμίζει την ιερή υποχρέωση όλων μας να τηρούμε ευλαβικά τους κανόνες και τα μέτρα των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών της Πολιτείας για να προστατεύουμε το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης υγείας και ζωής.