Πολιτική

Μητσοτάκης: Ταραχοποιός της περιοχής η Τουρκία

Συνέντευξη έδωσε κατά την παραμονή του στα ΗΑΕ ο Πρωθυπουργός, με τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δρα ως ταραχοποιός στην περιοχή και αυτή η παρατήρηση δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News Arabia, κατά την παραμονή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η γειτονική χώρα έχει υιοθετήσει μια πολύ προκλητική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια και σημείωσε ότι ο ίδιος, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έτεινε χείρα φιλίας πολλές φορές, «ζητώντας από τον Πρόεδρο Ερντογάν να εργαστούμε από κοινού σε πνεύμα συνεργασίας για να επιλύσουμε θέματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών μας», για να συμπληρώσει: «Δείτε τι συμβαίνει με την Κύπρο, στην Λιβύη, στον Καύκασο. Φαίνεται πως δεν υπάρχει κοινή κατανόηση με την Τουρκία σχετικά με σημαντικές, στρατηγικές προτεραιότητες. Και αυτή δεν είναι μια παρατήρηση μόνο εκ μέρους της Ελλάδας. Πολλές άλλες χώρες στην περιοχή φαίνεται πως συμμερίζονται την ίδια άποψη σχετικά με τον ρόλο ταραχοποιού που διαδραματίζει η Τουρκία στην περιοχή».

Για τη στάση της ΕΕ ως προς την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέστησαν σαφές προς τη γειτονική χώρα πως υπάρχουν δύο επιλογές, της συνεργασίας και η άλλη επιλογή που θα οδηγήσει σε όξυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπόφευκτα σε συνέπειες για την Τουρκία. «Καταστήσαμε σαφές πως αν επιλέξει τον πρώτο δρόμο - που είναι και η επιλογή που προτιμάω και εγώ αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες - η Τουρκία θα πρέπει να δείξει ξεκάθαρα πως θα σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Έχει ήδη τεθεί μια προθεσμία, που είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει τον Δεκέμβριο, όπου θα αποτιμηθούν οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών και θα ληφθεί η απόφαση για κοινή ευρωπαϊκή στάση προς την Τουρκία. Δυστυχώς, τις τελευταίες εβδομάδες δεν είδαμε την Τουρκία να σταματά αυτή την προκλητική συμπεριφορά. Υπάρχουν συνεχόμενες προκλήσεις εκ μέρους της εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και μια ανησυχητικά προκλητική συμπεριφορά προς την Κύπρο, εξαιτίας της οποίας δεν μπορώ να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως μπορούμε να μιλάμε για το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης της κατάστασης», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της 'Αγκυρας για παραβιάσεις της Ελλάδας μεταξύ άλλων στον εναέριο χώρο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι ποτέ η χώρα μας δεν υιοθέτησε επιθετική συμπεριφορά στη σχέση της με την Τουρκία. «Υπάρχει μια σημαντική διαφορά που είναι σε εκκρεμότητα με την Τουρκία και αναφέρομαι στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ξεκάθαρα παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας και μάλιστα επανειλημμένα στα ελληνικά νησιά. Και υπάρχουν σαφή στοιχεία για την συγκεκριμένη συμπεριφορά. Μιλάμε για ένα μοτίβο, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο προκλητικής συμπεριφοράς που μάλιστα υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια», ξεκαθάρισε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι αυτό που όντως έχει αλλάξει είναι η ανοιχτή πρόκληση προς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη.

«Και είμαι πολύ ανοιχτός προς τον Πρόεδρο Ερντογάν. Η πρότασή μου είναι πολύ πολύ απλή. Η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις στη θάλασσα και τότε εμείς θα κάτσουμε στο τραπέζι, στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, για να συζητήσουμε το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας. Αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε τότε θα προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο και θα συμφωνήσουμε πως το Διεθνές Δικαστήριο θα λάβει μια απόφαση για λογαριασμό μας. Ως κυβέρνηση, καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία οριοθέτησης με την Ιταλία. Επίσης υπογράψαμε συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Συμφωνήσαμε με την Αλβανία να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, αφήνοντας το δικαστήριο να λάβει την απόφαση για λογαριασμό μας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας. Δείξαμε, λοιπόν, στην πράξη ότι μπορούμε να τηρήσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Αλλά τους κανόνες διαμορφώνει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό θα ενθάρρυνα την Τουρκία να κάνει. Να σεβαστεί το πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου που ορίζει ξεκάθαρα τα δικαιώματά μας. Και εάν οι Τούρκοι θεωρούν πως η στάση τους είναι λογική, δεν θα πρέπει να διστάσουν να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο. Εμείς νιώθουμε πως έχουμε με το μέρος μας το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη θέση μας και βεβαίως να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ωστόσο, δεν βλέπουμε στρατιωτικοποίηση της διαμάχης μας με την Τουρκία, αλλά εμμένουμε στην υπεράσπιση της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», υπογράμμισε. Μιλώντας για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει φως στο βάθος του τούνελ καθώς είμαστε προορισμένοι από τη γεωγραφία και την ιστορία να ζήσουμε μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο και να συμβιώσουμε εν ειρήνη. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να καθιερώσουμε ένα πλαίσιο λογικής συνεργασίας και να δούμε τη σχέση μας υπό το ίδιο πρίσμα.

«Φοβάμαι πως αυτό δεν θα γίνει εκ μέρους της Τουρκίας. Αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Στο παρελθόν, υπήρξαν ανάλογες περίοδοι έντασης, ακολούθησαν όμως περίοδοι αποκλιμάκωσης και εποικοδομητικής συνεργασίας. Πριν από έναν μήνα, ένας καταστροφικός σεισμός σημειώθηκε στην Ελλάδα και την Τουρκία. Εγώ έτεινα χείρα φιλίας, κάλεσα στον Τούρκο Πρόεδρο - και ο ίδιος ανταπέδωσε - για να εκφράσω τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους που σημειώθηκαν στην Σμύρνη. Εκφράσαμε την προθυμία μας να προσφέρουμε βοήθεια προς την Τουρκία. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε από ένα σεισμό να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε γείτονες, που ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο. Και έχουμε πολλά περισσότερα να κερδίσουμε αν εστιάσουμε στις λύσεις που είναι επωφελείς και για τις δύο πλευρές, αντί να επενδύουμε σε διαμάχες και συγκρούσεις», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε, επίσης, ότι η ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών με σημαντικές χώρες της περιοχής και συγκεκριμένα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι από τις προτεραιότητές τους από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Σημείωσε ότι αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψή του στο 'Αμπου Ντάμπι και δήλωσε χαρούμενος για την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ από τις δύο χώρες.

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική σχέση για την Ελλάδα με στοιχεία εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αλλά και με πολύ σημαντικά οικονομικά στοιχεία. Προς το παρόν, απλώς «ξύνουμε την επιφάνεια» της προοπτικής αυτής της συνεργασίας», επισήμανε.

Τόνισε ακόμα ότι παρά την πανδημία του Covid, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν πολύ ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για επενδυτικά κεφάλαια, και μάλιστα σε διάφορους τομείς. «Η Ελλάδα, βεβαίως, διαθέτει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε τομείς όπως ο τουρισμός και η ανανεώσιμη ενέργεια. Αλλά ταυτόχρονα σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και άλλους τομείς όπως τον αγροδιατροφικό τομέα και την προηγμένη τεχνολογία. Η Ελλάδα είναι φυσικό διακομετακομιστικό λιμάνι για εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, οι συζητήσεις που κάνουμε με τα ΗΑΕ και με σημαντικές επενδυτικές αρχές της χώρας περιστρέφονται γύρω από πιθανές επενδύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχει ήδη καταγραφεί σημαντική πρόοδος σε όρους πραγματικού κεφαλαίου που έρχεται στην Ελλάδα και είμαι σίγουρος πως μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στις καλές σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες όπως η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλες οι χώρες συνεργάζονται στο πνεύμα καλών σχέσεων γειτονίας, και με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Δυστυχώς, υπάρχει μια χώρα, η Τουρκία, που φαίνεται πως δεν σέβεται τους κανόνες. Ταυτόχρονα, όμως, όλες οι συλλογικές διευθετήσεις που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο, οι τριμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών -πρόκειται για μια συνεργασία «3+1»- αλλά και η τριμερής συνεργασία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, είναι πολυμερείς συνεργασίες που δεν είναι εις βάρος κανενός και αναδεικνύουν την κοινή δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν να προωθήσουν και να προάγουν τέτοιου είδους σχέσεις, με στόχο την επίλυση θεμάτων προς όφελος των λαών μας», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για τις βασικές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις του Φόρουμ Αερίου Νοτιοανατολικής Μεσογείου (East Med Gas Forum - EMGF), δηλώνοντας πως είναι ένα πολύ σημαντικό όχημα που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε περαιτέρω την προοπτική συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη συνολικά. Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να διαφοροποιήσει τους ενεργειακούς πόρους της, η Ανατολική Ευρώπη είναι στην κορυφή της λίστας των περιοχών που μπορούν να προμηθεύσουν στην Ευρώπη με αέριο στο άμεσο μέλλον. 'Αλλωστε στην Ευρώπη, έχει ήδη ξεκινήσει η ενεργειακή μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια γνωρίζουμε ότι το φυσικό αέριο θα αποτελέσει το βασικό καύσιμο των επόμενων δεκαετιών. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε τους κοινούς μας πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως να εξασφαλίσουμε και τη μεταφορά τους στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή είναι και η φιλοσοφία πίσω από το Forum Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων παραγόντων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη πλήρους δυναμικής της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε.