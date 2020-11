Κοινωνία

Κορονοϊός: σε ΜΑΦ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Γιατί αποφασίστηκε τελικά η μεταφορά του σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Ποια η κατάστασή του. Ποιο το μήνυμα που έστειλε πριν την εισαγωγή του.

Σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας μεταφέρθηκε τελικά ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και εισήχθη το πρωί στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας νοσηλευόταν σε απλή μονάδα Covid με ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, για καθαρά προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η μεταφορά του σε ΜΑΦ, παρά την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου του νοσοκομείου, "ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κ.Κ. Ιερώνυμος εισήχθη σήμερα στις 07:40 με διάγνωση COVID και νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου υποβάλλεται και σε εξετάσεις. Σύντομα θα ακολουθήσει νεώτερο ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του".

Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν σε καραντίνα τις τελευταίες ημέρες, μετά τη λήξη των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Όλοι όσοι συμμετείχαν μπήκαν αυτοβούλως σε καραντίνα, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο κ. Ιερώνυμος είχε διαγνωσθεί αρνητικός τόσο στις ταχείες όσο και στις μοριακές εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε μετά το πέρας των εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και πριν τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, στις 14 του μήνα.

Χθες το βράδυ ανέβασε πυρετό και συγκεκριμένα 37.7 και κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν ότι ιατρικά τον έχει αναλάβει η καθηγήτρια πνευμονολογίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, Αναστασία Κοτανίδου, ενώ τον είδε και ο κ. Τσιόδρας.

«Μετέχω και προσωπικά ως ποιμένας στη δοκιμασία που αφορά σε χιλιάδες αδελφούς μας στην πατρίδα μας και σε εκατομμύρια σε ολόκληρη την Οικουμένη. Μετέχω στην αγωνία και στον πόνο και στον φόβο όλων, που με την πίστη μας στον Θεό όλοι θα υπερνικήσουμε», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος στους στενούς του συνεργάτες λίγο πριν από την εισαγωγή του, υπογραμμίζοντας την ιερή υποχρέωση όλων μας να τηρούμε ευλαβικά τους κανόνες και τα μέτρα των αρμόδιων υγειονομικών Αρχών της Πολιτείας για να προστατεύουμε το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης υγείας και ζωής.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχιεπισκόπου, Χ. Κονιδάρης, τόνισε ότι είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.